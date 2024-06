Epa Colombia, en el ‘ojo del huracán’ tras contar por qué no quiere bautizar a su hija

Desde que Epa Colombia dio a luz a Daphne Samara, su primogénita, son varias las polémicas que la influenciadora ha protagonizado por cuenta del rol que desempeña como madre. En horas recientes, por ejemplo, anunció que no planea bautizar a su hija y las críticas en su contra no se hicieron esperar.

Epa Colombia junto a Daphne Samara en el día de su nacimiento. Fotografía por: Instagram captura

¿Por qué Epa Colombia no quiere bautizar a su hija?

Por medio de una dinámica que realizó a través de redes sociales, Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de la también empresaria) abrió las puertas de su intimidad familiar y resolvió las dudas más frecuentes entre sus curiosos seguidores.

Fue entonces cuando le preguntaron a Epa Colombia sobre el bautizo de Daphne Samara. Sin embargo, sorprendió al dar las razones por las que ella y Karol Samantha, su pareja, no van a realizar esta ceremonia a la pequeña.

“Dios te bendiga a ti y a tu familia ¿Vas a bautizar a tu bebé?”, fue la pregunta que recibió la bogotana de 27 años, quien contestó: “Me han preguntado mucho si voy a bautizar a mi hija, así que muy respetuosamente les voy a decir, como mamá, que no y esa decisión es respetable. Yo siento que, con simplemente ir a la iglesia, orar por ella y estar pendiente de mi hija, Dios estará ahí”.

Por supuesto, las reacciones al anuncio de Epa Colombia no se hicieron esperar y fueron cientos de opiniones las que recibió a través de redes sociales, algunas a favor y otras en contra.

La amarga experiencia de Epa Colombia en el nacimiento de su bebé

Otra de las controversias que generó la figura de redes sociales alrededor de su hija, tiene que ver con el día en que la menor llegó al mundo (9 de abril de 2024). Y es que, según Barrera Rojas, no tuvo el mejor trato por parte de las enfermeras que la acompañaron en ese momento y por eso salió “corriendo” de la clínica.

“Llegó una enfermera y me dijo que mi hija estaba amarilla, entonces tocaba sacarle una muestra de sangre o no la dejaban ir a la casa. Cuando le cogieron su manito y la empezaron a tocar de manera brusca para buscarle la vena ¡Eso me quitó todo mi malestar y me la llevé de la clínica! (...) Me fue mal en la clínica desde la lactancia porque decían diferentes informaciones y me lastimaron”, advirtió Epa Colombia a mediados de mayo pasado.