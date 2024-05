‘Epa Colombia’, en alerta por complicaciones posparto: “Ya no aguanto más”

A pocos días de que Daphne Samara, su hija, cumpla el primer mes de nacida, ‘Epa Colombia’ tiene preocupados a sus seguidores tras manifestar que padece de una serie de dolencias en su vientre.

Te puede interesar: Nuevas sorpresas en ‘La casa de los famosos’: ordenaron eliminar a dos participantes

Epa colombia Daneidy Barrera Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Qué le pasó a ‘Epa Colombia’?

Por medio de su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera (nombre real de la influenciadora) compartió unas historias en las que posó con su bebé en brazos. En dichas publicaciones, la bogotana aseguró que tiene un sospechoso ardor en zonas cercanas a la cicatriz de su cesárea.

“¡Ya no aguanto más! Me arde la piel por dentro, como que me quema, ¿es normal? Es un dolor inmenso y hoy siento que amaneció más fuerte que nunca”, comentó ‘Epa Colombia’.

La creadora de contenido de 27 años también mencionó que intentó sanar las molestias con algunos remedios caseros, pero nada de esto le funcionó: “Me he sobado, he tomado caléndula, me he tomado la cúrcuma ¡Todo eso, pero me duele mucho!”.

Vea también: Isabella Santiago se pronunció luego de su expulsión de ‘LCDLF’ ¿Está furiosa?

La numerosa comunidad de fanáticas de Epa Colombia reaccionó de inmediato al anuncio. Algunas, que también fueron madres por cesárea, le hicieron recomendaciones extra a tener en cuenta, pues advirtieron que “es habitual sentir molestias en la cicatriz de la cesárea a los pocos días de dar a luz”. Sin embargo, también hubo seguidoras que le aconsejaron ir al médico y solicitar una opinión profesional.

Los costosos regalos que Epa Colombia le dio a su hija

Daneidy Barrera y Karol Samantha, su pareja, no se cambian por nadie desde que Daphne Samara llegó a sus vidas. Muestra de lo anterior son la gran cantidad de regalos que ambas han hecho a la pequeña.

La influenciadora y empresaria, por ejemplo, compró varias joyas para la pequeña. Se tratan de unas cadenas de oro blanco y amarillo, con incrustaciones de piedras preciosas, que alcanzarían un millonario costo en el mercado.

“Amiga mira este que mandé a hacer. No, uy, amiga yo tengo que vender muchas más keratinas para hacerme muchas más cadenas. Uy esta la da un montón. Aunque me gustaría hacerme una mucho más grande, así como la que tienen Blessd o Yailin. Uy, es que Dios me ha bendecido mucho ¡Qué locura!”, expresó ‘Epa Colombia’ por medio de un video para redes sociales en el que presumió los regalos a su hija.