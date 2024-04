Epa Colombia dejó ver el color de ojos de su hija Daphne. ¿Iguales al donante?

Alejada de los escándalos y las polémicas, Epa Colombia inició una nueva historia de su vida de la mano de Karol Samantha, su nueva pareja sentimental.

Daphne Samara, la hija de Epa Colombia, nació el martes 9 de abril. La generadora de contenido cautivó a sus seguidores mostrando su faceta como mamá. Fotografía por: Instagram

Ser mamá la tiene feliz. Su hija Daphne Samara ha cautivado las redes sociales con su ternura y belleza. La creadora de contenido ha publicado varias imágenes de la niña y los avances que ha tenido con tan solo una semana de nacida.

Así es Daphne Samara, la hija de Epa Colombia

Como bien se conoció, Epa Colombia acudió a un tratamiento de inseminación in vitro con los óvulos de su pareja y la esperma de un donante, del cual no se conocen sus datos. No obstante, en una oportunidad, la empresaria mostró algunas fotos de ese hombre cuando estaba niño, dejando en evidencia sus rasgos físicos, su pelo de color rubio, su tez blanca y sus ojos azules.

¿De qué color son los ojos de la hija de Epa Colombia?

Además del donante, Karol Samantha, la otra mamá de la bebita, también tiene los ojos azules, por lo que los internautas han estado a la expectativa por conocer si Daphne también los tiene de ese color.

Para despejar las dudas, la empresaria de keratinas posteó un video y presumió orgullosa esa parte del cuerpo de su hija. “Amiga, tú quieres conocer los ojos de mi hija, vamos a mostrar los ojitos bonitos. Tran preciosos esos ojos”, dijo la creadora de contenido mientras su pareja grababa con su celular.

Según lo que se pudo observar, el color de ojos de la bebé es entre grises y azules. Sus seguidores guardan la esperanza que, a medida que vaya creciendo, no le vaya cambiando el color como pasa en muchos casos con los bebés.

“Hay que esperar para ver el color definitivo. Las que somos mamás lo sabemos... le pueden cambiar”, “para saber qué color de ojos le van a quedar debe esperar hasta el primer año”, “qué espectáculo de niña”, “son azules, qué hermosa”, “ese donante debe ser hermoso”, “qué niña tan hermosa”.

¿Epa Colombia le lanzó indirecta a su expareja Diana Celis?

Antes de iniciar su romance con Karol Samantha, Epa Colombia sostuvo una relación con la futbolista Diana Celis. Al parecer, terminaron en muy malos términos pues la deportista envió varias indirectas a la empresaria a través de sus redes sociales.

Recientemente, Daneidy Barrera como es su nombre de pila, escribió un mensaje en sus redes elogiando el trabajo y el apoyo de su novia Karol durante este tiempo en su vida. “Karol me apoyó incluso cuando el mundo se me vino encima y digo mundo porque estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Confié en muchas personas que quería llevar a la cima y era gente que ni siquiera quería verme en la cima”, se lee.

Para muchos, se trató de una indirecta para su expareja, pues tuvieron varios problemas. “Karol no solo llegó a sanar mi corazón, si no ella simplemente estuvo y cuando más lo necesité me ayudó a recuperar mi empresa. Nos levantamos juntas en el 2023 en mi empresa porque venía de un 2022 caótico y desastroso, es aquí donde estamos un 2024 juntas disfrutando. Realmente la pareja influye mucho”.