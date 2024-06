Epa Colombia criticó a Johana Bahamón y desató fuerte polémica: “No la da nadita”

Epa Colombia concedió hace poco una entrevista en la que, además de mostrar cómo luce tras dos meses de dar a luz, habló sobre Johana Bahamón, actriz que lidera una fundación en beneficio de la población carcelaria y pospenada. Sin embargo, las palabras de la influenciadora desataron una fuerte polémica en redes sociales.

¿Qué dijo Epa Colombia de Johana Bahamón?

Durante una conversación con el programa Impresentables, de la emisora Los 40 Colombia, la también empresaria recordó el proyecto que realizó en la cárcel El Buen Pastor, donde invirtió varios millones para capacitar a cientos de mujeres en temas de cosmetología y belleza.

Y aunque quería extender esa labor a otros centros de reclusión, tuvo muchos problemas porque, según ella, le cerraron las puertas. Fue entonces cuando habló de la actriz, recordada por su protagónico en Tres Milagros.

“Primero que todo, Johana Bahamón no la da nadita y creo que todas las mujeres en la cárcel dicen lo mismo. Lo digo porque yo estuve allá cuatro meses, ayudándole a esas mujeres y capacitándolas. Hay 1790 chicas y capacitamos y certificamos 350. Yo a ella les preguntaba qué hacía Johana ahí y me decían: ‘No, linda ¡Nada! Imagínate que el 31 nos trajo ropa de segunda y mira ese pantalón dañado. Trae unas máquinas para que hagamos ejercicio, tomen fotos y saca provecho de eso’”, expresó Epa Colombia.

Posteriormente, la creadora de contenido advirtió que nunca ha sido testigo del trabajo que Bahamón realiza en las cárceles, sino que su opinión es basada en los comentarios que escuchó trabajando con población carcelaria.

“Yo te estoy diciendo lo que dicen las chicas de la cárcel porque no he visto su trabajo. Una vez me la encontré en la cárcel y no me saludo ¡Bueno, no pasa nada! Yo soy una persona humilde y respetuosa”, concluyó al respecto. No obstante, la conversación sobre estas declaraciones se amplió en redes sociales, donde recibió críticas y apoyo.

¿Por qué Epa Colombia no volvió a trabajar en las cárceles?

A pesar de la inversión en su proyecto, la joven de 27 años aseguró que la sacaron del programa de ayuda de las cárceles, lo que le generó un fuerte dolor.

“Me pareció terrible la manera en que me sacaron porque yo invertí más de 25 millones de pesos para certificar a esas chicas a través de una academia (...) Me sacaron volando y me cerraron las puertas de una manera increíble. Nunca me dijeron que volviera ni se disculparon, me sacaron corriendo (...) Me dolió mucho lo de la cárcel ¡Demasiado!, porque yo no quería volver la cárcel un negocio, yo quería ayudar a todas esas mujeres que hace mucho no se arreglaban el cabello y también a las que querían aprender para salir adelante”, explicó Epa Colombia sobre lo ocurrido.