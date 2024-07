Epa Colombia contó que Diana Celis le fue infiel con jugadora de la selección Colombia

Una verdadera polémica se generó en horas recientes a través de redes sociales, por cuenta de las declaraciones que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, hizo sobre la futbolista Diana Celis, con quien mantuvo una relación amorosa hasta febrero de 2022.

Y es que, tras dos años y medio de su ruptura, la influenciadora se desahogó en contra de la jugadora de Millonarios, sobre quien reveló varios secretos, como el nombre de la mujer con quien le fue infiel, así como el motivo de la nueva y millonaria demanda que recibió de su parte.

Diana Celis y Epa Colombia estuvieron juntas por casi 7 años. Fotografía por: Redes sociales

¿Por qué Diana Celis demandó de nuevo a Epa Colombia?

A través de una entrevista que se transmitió en directo con Yina Calderón, Barrera Rojas sorprendió al manifestar que, luego del proceso judicial que sostuvo contra Celis y por el cual tuvo que entregarle hace tiempo una jugosa suma de dinero, su ex volvió a tomar acciones en su contra.

“En 2022 me demandó y me quitó 4.000 millones de pesos: 1.900 millones de la casa del Restrepo, 500 millones en efectivo, los apartamentos del Olaya y de Bochica, el Mazda rojo que yo tenía cuando inicié y dos motos. Ahorita me volvió a demandar con la marca ‘Epa Colombia’, supuestamente, porque yo inicié con ella. Quiere 2.500 millones de pesos y por las acciones de ‘Bienes DyD’ quiere quitarme el 50 % ¡Quiere más! Ella me apoyó en su momento como pareja, pero yo fui quien se inventó el negocio y la dio toda”, explicó enojada la también empresaria.

Epa Colombia aseguró que Diana Celis le “montó cachos”

En medio de su desahogo con Yina Calderón, Daneidy Barrera aseguró que mucha gente la criticó por poner fin a su relación con la futbolista e iniciar un nuevo romance con Karol Samantha, una antigua pareja. Sin embargo, advirtió que fue su ex quien involucró a una tercera persona en la relación.

“Diana me montó cachos antes de yo estar con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, quien actualmente está jugando en Millonarios y fue selección Colombia. Ellas salían desde el 2020 y al año siguiente fue que yo les pillé una conversación que decía: ‘¡Esta mañana la pasamos muy rico!’. Yo no le pude perdonar eso, ¿cómo lo iba a hacer? (...) Yo le boté su ropita, le dije ‘hasta luego’ y por eso me tocó entregarle la mitad de mi patrimonio, que fueron 4.000 millones. Tras del hecho, ahora me volvió a demandar por 2.500 millones y otros 2.000 por las acciones de ‘DyD’”, concluyó Epa Colombia al respecto.

Por ahora no se conoce ninguna respuesta por parte de Diana Celis, pero se espera que en próximas horas comparta algún tipo de pronunciamiento a través de redes sociales.