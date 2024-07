Epa Colombia confesó que sufrió millonaria pérdida: “Me hicieron un daño grande”

En medio de su preparación para el cambio extremo que tendrá en un par de semanas, Epa Colombia comentó a su comunidad de seguidores que atraviesa por una compleja situación, tras haber perdido una millonaria suma de dinero en su negocio.

Esta no es la primera dificultad grave que Epa Colombia tiene con su negocio. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

Según contó a través de su cuenta de Instagram, compró una gran cantidad de materia prima para su empresa. Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa al descubrir que fue engañada, pues los materiales adquiridos afectaron la fórmula de sus productos y tuvo que desecharlos.

“Para que tú sepas que perdí alrededor de 900 millones de pesos, como 800 o 900 millones de pesos ¡Eso es demasiado, amiga!”, aseguró la también influenciadora por medio de un video en el cual, además, mostró que llenó un tractocamión con todas las queratinas, champús y acondicionadores que se vio obligada a tirar.

Epa Colombia dio a conocer que ya existe un proceso legal contra las personas que la habrían estafado, por lo que prefirió no exponer sus identidades, al menos por ahora.

“Amiga, yo sé que si hago una historia destruyó a la que me vendió la materia prima y a las personas que me hicieron el daño, pero no, no quiero pagar con la misma moneda. Yo sé hacer dinero, sé vender (...) Estoy en demanda y yo sé que voy a ganar, solo que apenas empezó el proceso. Sacaron todo el dinero y solo dejaron 200 millones que los tiene congelados el juez. Nada, hay que seguir adelante, amiga. En esta vida a uno le pasa de todo cuando sale adelante, cuando emprende y quiere crecer”, explicó con evidente tristeza.

“Me hicieron un daño grande, pero, bueno, es de aprender. Cuando les vaya a regalar, les doy algo de calidad. Déjenme, amiga, que es que me voy a levantar en menos de nada, denme un momentito”, añadió la bogotana de 28 años.

¿La empresa de Epa Colombia está en quiebra?

De acuerdo con lo expuesto por la bogotana en mayo pasado durante una charla con el podcast Vos Podés, hace varios años su negocio sufrió millonarias pérdidas por los malos manejos financieros de sus contadores.

“La empresa perdió demasiados millones de pesos porque los contadores hacían más declaraciones y la empresa iba en pérdidas ¿Cómo vas a pagar impuestos así?, no se sacaba ni lo de los productos (...) Ellos me decían que la nómina tenía que ser muy alta para reducir gastos con la Dian. Yo tenía una nómina de 350 millones de pesos, entonces perdí miles de millones”, comentó Epa Colombia en aquel momento.

“Mi empresa estaba quebrada, tengo que ser sincera y nunca lo he hablado, mi empresa estaba quebrada en 2022 y con Karol (su novia) la recuperamos en 2023. Perdió muchos millones de pesos porque los contadores hacían malas declaraciones y la empresa iba en pérdidas”, concluyó la empresaria, quien advirtió que, a pesar de los nuevos problemas que enfrenta, va a salir adelante.