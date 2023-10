Entre lágrimas y nostalgia, Lina Tejeiro celebró su cumpleaños número 32

El 8 de octubre Lina Tejeiro cumplió 32 años de edad. Con una sencilla celebración, la actriz festejó la llegada de un año más de vida. A pesar de los momentos de felicidad que vivió durante su día especial, la nostalgia también se apoderó de ella. La oriunda de Villavicencio recordó, entre lágrimas, la más reciente pérdida que tuvo en su familia.

De acuerdo con alguna de sus historias en Instagram, no hizo una gran celebración por dos razones. La primera de ellas tuvo que ver, según explicó, con su falta de ánimo. Es de recordar que su perrita Frida falleció de manera sorpresiva cuando era sometida a una cirugía de esterilización. La segunda, tuvo que ver con temas económicos, pues prefirió invertirle dinero a su nuevo emprendimiento, llamado Coraje.

Lina recibió decenas de mensajes de felicitación y pasó tiempo con sus amigos y familia. De hecho, tuvo una celebración en su casa, con sus seres más queridos, con quienes compartió dos pasteles de cumpleaños. Uno de los momentos más emotivos del festejo ocurrió cuando Andrés, su hermano, le regaló un cuadro hecho a mano en el que se veía a la empresaria posando con Frida y le entregó una carta, que la hizo llorar.

“Frida, tu fiel compañera, dejó una huella imborrable en tu vida. A través de cada detalle de esta obra, intento reflejar la magia de su relación: la forma en que sus ojos hablaban un lenguaje único, como sus corazones latían al unísono y la belleza de los momentos compartidos”, se lee en la carta que acompañó el regalo que hizo a Lina romper en llanto.

¿Qué le pasó a la perrita de Lina Tejeiro?

Días después de hacer el anuncio del fallecimiento de Frida, Lina explicó, a través de varios videos, lo que ocurrió con su mascota. “Los iban a esterilizar a los dos (a Frida y a Coco) porque quería evitar momentos embarazosos y además para la salud de ellos también es muy bueno. A Coquito le fue muy bien en la cirugía, está en la casa en recuperación, pero Frida después de la cirugía entró en paro”, relató.

Según publicó en historias de Instagram, no quiere buscar culpables por el caso de la muerte de su perrita, pues explicó que enterarse de las razones que produjeron la muerte de Frida no le iban a devolver la vida a su mascota. Aseguró que lo único que desea es atesorar los momentos de felicidad junto a ella.

“Yo me quedo con lo bonito, con sus recuerdos, con que los doctores hicieron todo lo posible por tenerla con nosotros, con que ella se tenía que ir porque la vida es así, perfecta. Prefiero quedarme con eso que llenarme de preguntas (...) de emociones negativas que no me la van a traer de vuelta”, reiteró.