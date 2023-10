“Supérame, Diego Trujillo”: Endry Cardeño, molesta por secreto que reveló el actor

Asombrados. Así quedaron los seguidores de la actriz Endry Cardeño, quien publicó un inesperado mensaje a través una transmisión en Instagram, por medio del cual manifestó su descontento con unas declaraciones que dio su colega Diego Trujillo.

Y es que a la cucuteña de 47 años no le gustó para nada que este actor, con quien compartió set en la popular telenovela Los Reyes, contara después de mucho tiempo una infidencia sobre Laisa Reyes, el personaje que ella interpretó allí.

¿Cuál fue el secreto de Endry que reveló Diego Trujillo?

El secreto que Diego Trujillo expuso sobre Endry Cardeño, a mediados de junio pasado por medio de una publicación en redes, fue que se utilizó a una modelo para reemplazarla en ciertas escenas, como aquella en la que Emilio Iriarte ve a Laisa por primera vez y la cámara se enfoca en las piernas de esta mujer.

Te puede interesar: Alejandra Giraldo resultó “perturbada” en plena emisión de Noticias Caracol ¿Qué le pasó?

Según Endry Cardeño, Diego Trujillo con estas declaraciones le hizo revivir uno de los peores días de su vida Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

La contundente respuesta de Endry Cardeño a Diego Trujillo

Contrario a lo que algunos esperaban, a la actriz no le hizo gracia alguna que su colega haya contado este secreto, pues advirtió que cada uno debe dar los detalles de su propio personaje. Por eso ella jamás cuenta anécdotas sobre papeles que no sean los suyos.

“Si vamos a contar infidencias de una producción y tienen que ver conmigo, pues la cuento yo (...) Vamos a aclarar algo, la doble de piernas fue utilizada una sola vez en mi primer día de grabación (...) Una vez tuve que hacer una escena en bikini en el jardín botánico, que fue donde grabamos los jardines de la mansión, entonces me destapé y le pregunté a mi productor si creía que yo con ese cuerpo necesitaba una doble, porque ya la iban a llamar otra vez, y desde entonces se utilizó mi cuerpo para toda la telenovela. Ni siquiera yo me había permitido contarlo porque son cosas que son olvidables”, expresó durante una transmisión en vivo que realizó para sus seguidores en redes sociales.

Posteriormente, Endry Cardeño aprovechó la ocasión y la efusividad para enviar un último y contundente mensaje a su antiguo compañero en Los Reyes, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, aun cuando se espera que lo haga en próximos días.

“Yo quiero que entiendan mi molestia, porque me siento un poco molesta e incómoda con la situación. No es la primera vez que él hace alusión a algo que califica como una anécdota, pero que tiene que ver con mi físico y con mis piernas. No me parece contar una experiencia tan negativa sobre mi personaje, pues fui despojada de mi vestido porque no había más, para ponérselo a una doble de piernas sin ellos siquiera haberme visto a mí o a mis piernas, ni saber cómo me iba a desenvolver en esa escena. A Laisa Reyes le doblaron las piernas una vez y fue mi primer día de grabación, que fue el peor día de mi vida porque no solo pasé por una situación bochornosa en vestuario y maquillaje, sino que mi productor amenazó con quitarme el personaje ( ...) ¡Ya supérame Diego Trujillo!”, agregó.

La solicitud de Endry Cardeño a Diego Trujillo

Por último, la reconocida actriz advirtió que, así como este, son varios los secretos que tiene de su experiencia en Los Reyes. Sin embargo, poco le interesa ventilarlos para crear polémica casi 20 años después de que se grabó la producción, por eso le pidió un favor especial al actor bogotano.

Puedes leer también: ¿Por qué cancelaron el Concurso Nacional de la Belleza en 2023? Conoce todos los detalles

“Lo único que hace es descalificar el físico y la belleza de una persona trans. Obvio, a cualquier actriz le podría pasar, pero en este caso yo soy una persona trans y siento que quien lo está contando no lo hace de manera correcta (...) Es de las cosas más incómodas y dolorosas que viví en mis principios como actriz, por eso sería bueno que (Diego) contara anécdotas de su propia experiencia y de lo que vivió y sintió él; se lo pido como favor, con todo el respeto y aprecio que le tengo, porque después de 18 años nunca lo volví a ver, infortunadamente. Es un caballero, pero a veces por el afán de hacer cosas en las redes, como que no sé...”, concluyó.