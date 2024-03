En redes recuerdan cuando Natalia París criticó a Nataly Umaña: “fue humillante”

Nataly Umaña es una de las actrices con más relevancia en la actualidad. Gracias a su participación en La casa de los famosos, reality del canal RCN, su nombre a salido a relucir en redes sociales, especialmente, por su escandalosa separación de Alejandro Estrada, su esposo desde hace más de una década y a quien le habría sido infiel con Miguel Melfi en televisión nacional.

La intérprete, que está en el ojo del huracán por el supuesto engaño, es reconocida por diferentes trabajos dentro de la televisión nacional. Además de hacer diferentes roles como Jenny Rico, en Las detectivas y el Víctor, y Marcela, en Comando élite, Nataly actuó como Juanita Marín en la serie El Cartel de los sapos, transmitida a través del canal Caracol.

El personaje de Umaña estaba inspirado en la modelo colombiana Natalia París, algo que, en su momento, molestó de gran manera a la empresaria y Dj. En una entrevista, la antioqueña dijo que la actuación de Umaña estaba caricaturizada y que era algo ‘humillante’ para ella.

¿Qué dijo Natalia París de Nataly Umaña, concursante de ‘La casa de los famosos’?

“No soy tan superficial como me mostraron en ‘El Cartel de los Sapos’. Hicieron un personaje que supuestamente era yo. Pero muy lejos de la realidad (...) Un papel ridiculizado, exagerado, tonto y vacío, fue humillante. Me parece muy triste lo que vende la televisión de nuestro país. No me gustan las narconovelas que se producen aquí. Me parecen un insulto al arte colombiano”, confesó la paisa en una entrevista hecha, en el 2013, para el diario El Tiempo.

En su momento, Nataly se refirió al tema y, en una charla con el mismo medio de comunicación, la tolimense aseguró que preparó el personaje de Juanita con mucho respeto.

“Es una niña que llevo viendo toda mi vida. Que triunfa, que siempre está al aire. Me metí a Internet, analizaba sus gestos. Ella es muy pausada, es tierna y muy sensual sin querer serlo. Está entre vieja buena e ingenua, es muy chévere”, relató Umaña en su conversación con el periódico en el 2008.

Nataly Umaña se inspiró en Natalia París para actuar en ‘El cartel de los sapos’

Es de recordar que Natalia fue inspiración para que Umaña creara a Juanita por la polémica relación de la modelo con Julio César Correa Valdés (Julio Fierro), hombre relacionado con el narcotráfico, delito que ha golpeado fuertemente al país desde hace décadas.

En la misma entrevista, París dijo: “Fue un capítulo en mi vida de niña rebelde y necia. Estaba muy chiquita, tenía 22 años y me enamoré de un chico que no era el mafioso asqueroso que muestran en televisión. A Julio lo conocí en un gimnasio. Él era un pelao joven como yo, necio, inconsciente, que se puso a tontear y terminó muy mal, y punto. No me arrepiento, porque fruto de esa relación nació mi hija (Mariana). Ella es lo más importante que me ha pasado en la vida”.