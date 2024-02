Emmanuel Restrepo y su picante chiste sobre la soltería de Lina Tejeiro: “Envidiosa”

Lina Tejeiro está soltera desde octubre de 2022, cuando terminó con Juan Duque la relación amorosa que inició seis meses atrás.

Teniendo en cuenta la suerte que ha tenido la actriz en el amor, son cientos de bromas y comentarios los que suele recibir. Tal y como ocurrió recientemente con Emmanuel Restrepo, su compañero en La casa de los famosos, quien hizo un picante chiste sobre la soltería de su colega.

La reacción de Lina Tejeiro a las palabras de Emmanuel Restrepo sorprendió a sus seguidores. Fotografía por: RCN Televisión

¿Qué le dijo Emmanuel Restrepo a Lina Tejeiro?

En días recientes, mientras salían de las instalaciones del canal RCN, donde ambos graban La casa de los famosos, el antioqueño aprovechó para bromear con su colega.

Todo ocurrió cuando Lina Tejeiro hacía una historia para Instagram y, de manera inesperada, Emmanuel Restrepo le recordó su soltería y celibato.

“¡Usted por qué es tan celosa y envidiosa! ¿Por eso es el verano?, ¿por los celos?”, dijo el actor que da vida a Carmelo en Rigo.

Contrario a lo que algunos podrían pensar, lo dicho por Emmanuel no incomodó a Lina, quien respondió entre risas: “¿Por eso es que estás sola?, ¿por celosa y fastidiosa?“.

Los novios de Lina Tejeiro

Son varias las celebridades con quien la llanera ha compartido su vida sentimental. El primero de ellos fue el actor Carlos Torres, protagonista de La reina del flow y La nieta elegida, con el que tuvo un noviazgo cuando era una adolescente de 15 años.

“Carlos fue mi primer novio, y mi primera vez también. Estábamos muy chiquitos, teníamos muchas cosas por vivir, además que fue un noviazgo super cortico, como de un año más o menos”, mencionó en entrevista con Diva Rebeca.

Años más tarde, Lina Tejeiro se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor, esta vez con Sebastián Vega, ‘El Baby’ de A mano limpia. Sin embargo, la relación no prosperó y luego llegó a su vida el cantante Andy Rivera, con el que terminó en marzo de 2022 tras 9 años de romance.

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia (...) Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, concluyó Lina Tejeiro en entrevista con Calle y Poché.

El empresario Norman Capuozzo fue otra de las parejas de Lina Tejeiro, pero a los pocos meses de iniciar con el noviazgo se dieron cuenta que no eran el uno para el otro. En la actualidad, este hombre disfruta de un matrimonio y una familia con otra colombiana.