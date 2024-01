Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, contó cómo se siente tras frustrar robo en Bogotá

Carmelo es uno de los personajes más queridos de Rigo, telenovela de RCN que narra la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán. El actor Emmanuel Restrepo le da vida al divertido villano, quien es el mayor rival del deportista, interpretado en la producción por Juan Pablo Urrego.

Emmanuel Restrepo frustró un robo en Bogotá

Recientemente, Emmanuel se convirtió en noticia luego de subir un video en las historias de su cuenta de Instagram en donde reveló que había sido testigo de un violento robo en la capital colombiana mientras se encontraba en un importante supermercado de cadena. En el clip se veía su brazo lastimado e inflamado.

El artista contó que cuando vio a las asaltantes, su reacción fue defender a los trabajadores del lugar.”Entraron dos señoras a robar. Las trabajadoras de la tienda, que estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas. Adivinen quién terminó metido. Que alguien me explique por qué a mi la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad. ¿Ahora qué me pongo en este turupe?”, dijo Carmelo, en Rigo.

¿Cómo sigue Emmanuel Restrepo tras frustrar un robo?

Luego de subir ese video, Restrepo se tomó el tiempo de responder, en redes sociales, a quienes le preguntaron cómo se encontraba luego del desafortunado hecho de inseguridad.

“Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos”, escribió sobre una selfie. El intérprete acompañó la historia con el tema María, la curandera, de Natalia Lafourcade.