Ellas son las cuñadas de Rigo Urán, hermanas de Michelle Durango: “se parecen”

Anoche fue emitido el último capítulo de Rigo, la bioserie de RCN que narró la vida del ciclista profesional Rigoberto Urán. Ese capítulo fue uno de los más emotivos de la telenovela pues Adriana se acercó a Michelle a decirle que luchara por el amor de Rigo, pues, aunque ella estaba esperando un hijo suyo, no tenía su amor.

Actores de Rigo. Fotografía por: RCN Televisión

Finalmente, el ciclista de Urrao pudo cumplir sus sueños y recuperar el amor de su amada Michelle Durango, a quien le pidió matrimonio en la inauguración de su primera tienda de ropa deportiva, y como en los cuentos de hadas, vivieron felices para siempre.

¿Quiénes son las hermanas de Michelle Durango?

La producción del canal RCN que fue tendencia durante todo el tiempo que estuvo al aire, mostró que Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, tenía una hermana llamada ‘Sofía Durango’, quien fue interpretada por la actriz Elizabeth Chava.

No obstante, en la vida real, Rigo no tiene una sola cuñada sino dos: Luisa y Marcela, quienes trabajan en ‘Helados Tonny’, su empresa familiar, creada por su padre.

Luisa, la menor de las tres, tiene 33 años y ha hecho parte de algunos proyectos de Rigoberto, pues ha trabajado con su marca de ropa y sus accesorios deportivos. Es la directora general de ‘Helados Tonny SAS’ y también se encarga de las relaciones públicas de la empresa del ciclista, ‘Go Rigo Go’. En su perfil de Instagram tiene 22 mil seguidores, pero su cuenta es privada.

Por su parte, Marcela, quien es la mayor de las hermanas Durango es un poco más reservada con su vida. En Instagram tiene 325 seguidores.

¿Por qué una hermana de Michelle Durango no fue representada en ‘Rigo’?

Hace un tiempo, el portal Pulzo cuestionó a Luisa sobre la razón por la que una de ellas dos no apareció en la producción de RCN. Sobre eso, la joven dijo: “Es la historia de ‘Rigo’, no de la familia de Michelle. Si se hiciera de los Durango creo que tanto Marcela como yo estaríamos representadas”.

Del mismo modo, aclaró que, en realidad, ‘Sofía’ las representó a las dos. “En realidad Sofía es una mezcla entre Marcela y yo. No representa netamente a ninguna. Por qué no somos arquitectas ninguna de las dos. Es que en realidad la gente asume que como Sofía es mayor que Michelle es Marcela, pero no, no representa a ninguna de las dos”, dijo.

En redes sociales han dejado múltiples comentarios, admirando la belleza de las tres. “Las tres son bonitas, pero Michell es hermosa”, “son parecidas y lindas”, “ellas son super lindas muy sencillas y una amabilidad desbordante Marcela durango te mando un fuerte abrazo”, “parecen gemelas, son muy lindas”, “muy lindas. Son idénticas”, “igualiticas”, “qué bonitas las hermanas Durango”.