Ella es Natalia, la hija de Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. ¿A qué se dedica?

Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia, se ha ganado el cariño y admiración de todo un país que ha vibrado alto con la destacada participación de la tricolor en la Copa América y su excelente liderazgo.

El argentino comenzó su carrera como futbolista profesional en su país, donde jugó en diversos equipos. Sin embargo, es como entrenador donde ha destacado y se ha ganado un nombre en el mundo del fútbol. En 2022, fue nombrado director técnico de la Selección Colombia, tomando las riendas de un equipo con el objetivo de clasificar a los torneos más importantes de la historia del fútbol.

Te puede interesar: Shakira reaccionó emocionada al triunfo de Colombia en la Copa América

Pero, ¿qué sabemos de su vida personal? Hoy nos adentraremos en el mundo de Natalia Lorenzo, la hija del DT que también ha conquistado corazones... ¡y también el fútbol!

Natalia Lorenzo es la hija de Néstor Lorenzo

Lorenzo tiene dos hijos: Juan Manuel, quien trabaja junto a él en la Selección Colombia, y Natalia, quienes ha crecido bajo la sombra de uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol.

Sin embargo, la joven ha preferido mantener un perfil bajo, alejada de redes sociales, y ha forjado su propio camino destacándose en un campo completamente diferente: la medicina.

Natalia Lorenzo: una médica apasionada por el deporte

A pesar de dedicarse a una profesión que requiere mucha dedicación y estudio, Natalia no ha dejado de lado su pasión por el deporte, especialmente por el fútbol. Al igual que su padre, ella es una ferviente amante del balón y ha demostrado en varias ocasiones su apoyo a la Selección Colombia.

De acuerdo con las redes sociales de Natalia, se desempeña como Médica, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Aunque su perfil en Instagram es privado, en la descripción se observan unos emoticones relacionados con su pasión al deporte, especialmente al fútbol. Es hincha de Boca Juniors y aunque no se conocen más detalles de su vida, por estos días su nombre ha sido protagonista en las redes sociales y medios de comunicación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque ha mantenido un perfil bajo, Natalia Lorenzo captó la atención de los hinchas colombianos en la Copa América. ¡Conócela! Fotografía por: Instagram

El anuncio de Néstor Lorenzo para la final de la Copa América

Luego de la victoria de la Selección Colombia contra Uruguay, el director técnico del combinado colombiano se refirió en rueda de prensa a las expectativas que tienen como equipo para enfrentarse a Argentina, el campeón del mundo.

“Vamos a intentarlo como intentamos siempre. Colombia jugó siempre para ganar. Argentina es el mejor del mundo, campeón del mundo, campeón de América, pero vamos a intentar... De mi parte no lo experimenté nunca, no sé cómo se siente. Tengo mi círculo cercano que ya estaba vaticinando y diciendo lo que puede pasar por el cariño que me tienen”.