Ella es la verdadera María del Pilar Cárdenas, actriz de ‘Padres e hijos’

En los últimos días, se volvió tendencia una noticia de una actriz de Padres e hijos, quien aseguró que terminó en la calle por culpa de la droga. Se trata de María del Pilar Montoya, quien brindó unas declaraciones hablando del drama que enfrenta por causa de los excesos.

Te puede interesar: Camilo reveló las complicaciones de Evaluna en el embarazo: “Me pidió que rezara”

Actriz de ‘Padres e hijos’ que habita las calles vive nuevo drama por maltrato Fotografía por: Captura de pantalla Facebook

“Mi nombre es María del Pilar Montoya y estuve en Padres e hijos hace 20 años, también en La otra mitad del sol, con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También en El hijo de nadie y Cara o sello. Luego caí en la droga y estuve más de 18 años en ella”, le contó para la generadora de contenido Nicole Díaz. El video se viralizó rápidamente, pero algunas personas la confundieron con la actriz María del Pilar Cárdenas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Hay una confusión porque yo hice de la secretaria de Juan José, el marido de Natalia, en Padres e Hijos, pero la gente se ha confundido porque en una entrevista para El País dije mi nombre, pero no mi apellido y justamente la otra actriz que hizo ese papel fue María del Pilar Cárdenas, entonces un desocupado se puso a decir que era ella la que estaba con problemas de drogas. Ella me quiso demandar”, dijo María del Pilar Montoya.

María del Pilar Cárdenas desmiente haber sido habitante de calle

La noticia fue tan viral, que hace unos años la actriz María del Pilar Cárdenas tuvo que aclarar que la mujer que había salido en ese video no era ella, sino otra persona que fue personal de apoyo de Padres e hijos.

“Perdono a la persona que lo haya hecho, pero esto tiene un trámite legal que no voy a parar porque en Colombia nos tenemos que acostumbrar que el mal que tú haces lo tienes que pagar. Me voy a ir hasta las últimas consecuencias legales”, dijo para La Red.

También agregó: “yo soy la más zanahoria y pendeja de la vida, la gente que me conoce lo sabe, yo no soy de vida social, y la verdad cuando yo entré a la televisión yo estaba muy joven, tenía 20 años, y el medio me abrumó en el sentido que yo nunca me imaginé que era fuerte, sí se vivía un ambiente fuerte de drogas, alcohol y rumbas, yo no necesito nada de eso, no me gusta, no me atrae, y yo no creo que uno tenga que depender del trago o la droga para ser feliz”.

#LaRedCaracol | ¿Recuerdas este testimonio? La actriz María del Pilar Cárdenas contó que en redes sociales estaba circulando un video donde afirmaban que era ella y que supuestamente se estaba rehabilitando de las drogas. ¡Esto dijo! https://t.co/8X3nz0HLCe — Caracol Televisión (@CaracolTV) February 19, 2024

¿Quién es María del Pilar Cárdenas?

María del Pilar Cárdenas es actriz y Comunicadora Social. Realizó su primer protagónico en 1991 en Puerto Amor. También, hizo parte de otras importantes producciones como La saga, Montecristo, Mujeres al límite, entre otras. En Padres e hijos interpretó a la secretaria de Juan José, el esposo de Natalia Franco.