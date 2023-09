Nueva periodista de Noticias Caracol ‘flechó’ a los televidentes ¿Quién es?

Noticias Caracol es uno de los informativos más populares en Colombia y sus presentadores suelen ser centro de atención entre los millones de televidentes, quienes siguen a diario las emisiones de la mañana, el mediodía y las noches.

Y aunque en semanas recientes se anunció que una querida y conocida corresponsal dejaría el noticiero, en la tarde del 25 de septiembre se le dio la bienvenida a una cara nueva.

Este fue el momento en que apareció la nueva periodista de Noticias Caracol Fotografía por: Captura de pantalla caracol televisión

Se trata de Laura Rojas Muñoz, una joven comunicadora que presentó este lunes su primera nota como periodista y corresponsal de Noticias Caracol, lo que no pasó desapercibido entre cientos de personas que se volcaron a las redes sociales para elogiar su trabajo y belleza.

“Vengo para que alguien me pase el Instagram de la nueva periodista de Caracol, quedé con la boca abierta cuando la vi”, “debo confesar que poca atención le presté a la información que esta joven estaba transmitiendo, pero es que quedé flechado”, “hizo muy bien su trabajo y controló los nervios que siempre lo rodean a uno la primera vez” y “felicitaciones por este comienzo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Shakira, acusada otra vez de humillar a sus trabajadores: “Cuando ella pasa tienen que ponerse contra la pared”

¿Qué se sabe de la nueva periodista de Noticias Caracol?

Sobre Laura Rojas hay bastante información a través de sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram expone que es bogotana y se especializa en el periodismo de economía. De hecho, en esta misma plataforma envió un emotivo mensaje tras debutar en Caracol Televisión y dejar su antigua casa.

“Este fue uno de los primeros pasos en vivo en mi nuevo lugar de trabajo ¡La adrenalina se multiplica al mil! Hoy, luego de tantas emociones, me despido la Revista Semana, el lugar con el que siempre estaré agradecida por la confianza y el cariño que me brindaron, pues me permitieron abrir nuevos caminos para crecer como periodista económica, una fuente a la que le tengo profundo respeto. Espero ahora me acompañen en esta nueva casa para seguir creciendo y formándome en esta linda labor de informar”, escribió.

Puedes leer también: Zulma Rey cuestionó relación de Jim Velásquez y Alina Lozano respondió con toda

En cuanto a la formación académica y profesional de Rojas Muñoz, en LinkedIn explica que se graduó de la Universidad Santo Tomás en el año 2018 y su experiencia laboral, además, es nutrida por su labor como comunicadora de Cristo Visión, Canal Capital, la Alcaldía de Bogotá, World Vision, RTV y Semana.