Ella es la media hermana de Anahí: es peruana y estuvo en un reinado de belleza

El nombre de Anahí sigue dándole la vuelta al mundo gracias a la gira mundial que se encuentra haciendo con RBD. La recordada Mia Colucci de la telenovela mexicana Rebelde continúa enamorando a los fanáticos que han acompañado su carrera en los últimos 15 años.

En una entrevista reciente con el periodista hispano-mexicano Joaquín López-Dóriga habló de varios aspectos de su vida, entre ellos, de su media hermana peruana: Diana.

Anahí se encontraba narrando sus inicios en la televisión y su origen de una familia de artistas cuando mencionó la existencia de Diana, algo de lo que pocos conocen.

“Yo tenía dos años, yo nací en 1983, acabo de cumplir 40 años y la historia empieza así (...) mi papá viene de familia de artistas españoles. Mi abuela es un artista muy reconocida en España de Zarzuela y opereta (...) Mi papá luego vivió un tiempo en centro y Sudamérica y él ahí hizo una carrera como cantante, estamos hablando que en estos días, cumple 81 años, entonces él tenía 18 años y su nombre artístico era Enrique Manuel”, inició contando la actriz mexicana.

Te puede interesar: Exesposa de Marco Antonio Solís lo acusa de robarle su fortuna: “era mala persona”

Según la prensa internacional, la media hermana de Anahí participó del certamen de belleza de Miss Perú cuando tenía 18 años, es decir, en el año 1983. Fotografía por: Fotos tomadas de las redes sociales

En medio del recorrido artístico de su padre, entre América central y la zona sur del continente, conoció a quien sería la madre de su hija Diana. “Él vivió un tiempo en Perú donde su carrera era muy exitoso tal como cantante, él tuvo una primera esposa en Perú de la cual yo tengo una hermana, no me gusta la palabra media hermana. Yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana que fue Miss Perú, es una mujer hermosa. Ese matrimonio no funciona, se divorcia, viene a vivir a México”, sostuvo.

En algún momento de su vida, Anahí se mostró molesta por la cantidad de cuestionamientos que le hacían respecto a la existencia de Diana, por lo que, llegó a negarla. En una ocasión, de hecho, cuando periodistas del programa La Oreja le preguntaron al respecto, ella aseguró que se enojaba que le preguntaran por su ‘supuesta hermana’ porque era como “si a ti te inventan que tienes por ahí un hijo tirado”.

También puedes leer: Boletas para Rauw Alejandro ahora mismo disponibles para público general

¿Qué se sabe de la media hermana de Anahí?

De acuerdo con lo que ha reportado la prensa internacional acerca de la media hermana de Anahí, participó del certamen de belleza de Miss Perú cuando tenía 18 años, es decir, en el año 1983. En su momento, iba en representación de la ciudad de Tacna.

Felicidades por tus fans @Anahi ! Hermana son en verdad una gran familia entre ellos!Besos a todos y gracias por recibirme tan lindo! — Diana Puente Hidalgo (@Diana_PuenteH) June 6, 2011

Diana no se quedó con la corona, sin embargo, reseñan portales periodísticos, alcanzó el cuarto lugar del concurso, así mismo, fue calificada por tener el rostro más bello.

A través de la cuenta de Twitter de Diana Puente hay varios mensajes con referencias a Anahí. En uno de ellos se lee: “Como veo a muchas personas preguntándome, les confirmo sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”. Esta cuenta en esa red social, sin embargo, no está verificada.