Ella es la expresentadora de ‘Día a Día’ que es cuñada de Andrea Serna

Día a Día lleva 20 años al aire. Con el paso de los años han pasado múltiples presentadores por el set que han dejado una gran huella en el matutino de Caracol Televisión.

Te puede interesar: ¿Greeicy se molestó con Lina Tejeiro?: “íbamos tan bien”

Día a Día. Fotografía por: Instagram

¿Quién es María José Barraza, cuñada de Andrea Serna?

En el 2002, María José Barraza fue presentadora del programa de variedades que actualmente es conducido por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y ‘Jhovanoty’.

María José es hermana de Juan Manuel Barraza, esposo de Andrea Serna, presentadora del Desafío The Box. Además de periodista, también se ha desempeñado como modelo y empresaria. En 1991 participó en el Concurso Nacional de la Belleza, como Señorita Bolívar. En ese momento fue elegida como tercera princesa y Señorita Silueta.

Más noticias de 'Día a Día' Prueba en ‘Día a Día’ hizo que Catalina Gómez y Carolina Soto se escondieran Los presentadores de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, enfrentaron un reto que los puso a rezar. ¿Por qué? Aquí las imágenes Leer aquí: Prueba en ‘Día a Día’ hizo que Catalina Gómez y Carolina Soto se escondieran Iván Lalinde se cayó en vivo. Carolina Soto y Catalina Gómez gritaron del susto En video quedó registrado el momento en que Iván Lalinde se cayó en plena emisión en vivo de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión. “Qué golpazo”. Leer aquí: Iván Lalinde se cayó en vivo. Carolina Soto y Catalina Gómez gritaron del susto

Al siguiente año obtuvo el título de Reina Mundial del Turismo en España. Se destacó también como presentadora del Festival de Viña del Mar, en 1994. En 1997 presentó y dirigió su propio programa titulado ¿Qué tiene María José? Allí entrevistó a figuras como Julio Iglesias, Ricky Martin, Chayanne, Paloma San Basilio, entre otros.

También hizo parte de la televisión nacional. Trabajó en Noticias Caracol en la sección Los secretos de María José, también condujo Misterios y Escándalos. En el 2002 llegó a Día a Día, y luego fue corresponsal para Telemundo, entre otros proyectos.

¿Qué ha pasado con la vida de María José Barraza?

Luego de su paso por la televisión colombiana, la cartagenera se radicó en Estados Unidos junto a su esposo Carlos Bardasano. Estando allá ingresó a Univisión en una sección del programa Despierta América. Más adelante trabajó en Hola TV, y luego hizo el programa semanal Crónicas de Hola, hasta el momento de la pandemia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántos años tiene María José Barraza?

La periodista nació en Cartagena el 13 de julio de 1970. Actualmente tiene 52 años. Está casada pero no tiene hijos. En una entrevista con el programa Lo sé todo, explicó el por qué. “Era algo que yo en algún momento soñaba, la cosas no se dieron, yo soy muy de Dios, muy religiosa y creo que Dios tiene un plan para todos. Estos son temas muy personales de los que nunca he hablado ni voy a hablar porque es algo muy de pareja. En algún momento de la vida los hijos eran parte de los planes que queríamos y yo digo que si las cosas no se dan, fue porque Papá Dios así lo quiso y uno entiende que por algo es, de pronto no lo entiendes en el momento, pero a medida que pasa el tiempo y que todo se va poniendo en su lugar”.