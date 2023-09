Ella es la actriz peruana que acusa a Shakira de plagio y a Piqué, de coquetearle

El más reciente lanzamiento musical de Shakira ha tenido a la barranquillera en medio de la polémica. La forma en la que expuso la falta de pago de indemnización a Lili Melgar, su niñera, y la supuesta referencia que hizo a su exsuegro, son apenas dos pequeñas partes del extenso debate.

Y es que el escándalo se hizo todavía más grande cuando una mujer identificada como Cristina Cárdenas, exempleada de la colombiana, habló, en entrevista con Vamos a ver, programa de actualidad del canal español Telecinco, sobre los comportamientos que tendría Shakira con las personas que trabajan para ella.

“Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú porque tiene un pelo más frondoso que tú, es más guapa y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo... Que cancelas el rodaje 15 minutos antes (...) ahí te estás delatando y demuestras que no eres una buena profesional”, detalló.

“La mujer tiene muchas fobias, muchas inseguridades, muchísimas manías, muchos miedos, no le gusta salir de casa, siempre encerrada. No sabéis lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard (Piqué), no lo sabéis... Esa mujer es todo lo contrario de lo que parece”, añadió.

Una actriz peruana también habló sobre la intérprete y aseguró que la colombiana debe indemnizarla porque, según ella, la intérprete de Te felicito le habría copiado una idea de baile y la habría expuesto en el videoclip de la canción El jefe.

Quién es la actriz que pide indemnización a Shakira

Se trata de Miriam Saavedra, una actriz oriunda de Perú. Ella asegura que Shakira le robó los pasos de su coreografía del “baile del gusano”. “Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos”, reveló en medio de una intervención en el programa Fiesta, del canal de televisión español Telecinco. “Me tiene que dar una indemnización”, advirtió.

Saavedra, que nació el 30 de diciembre de 1993, en Lima, inició su carrera como modelo a los 15 años y, tras radicarse en España, participó en realitys de televisión como Superviviente y Gran Hermano VIP.

Además de reclamarle por el supuesto plagio, Saavedra reveló que en algún momento rechazó a Piqué, quien le estaba coqueteando cuando todavía estaba casado con la colombiana. “Yo soy una gran fan de Shakira, y por eso rechacé a Piqué cuando me mandaron a llamar un par de veces en una discoteca. No sabía lo que era Piqué y a Shakira yo la adoro, así que se quedó con las ganas de matar el gusano”, explicó.