Ella es Angeline Reyes, ‘Yo me llamo Rosalía’: edad, de dónde es y más

Yo me llamo sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Cada capítulo logra captar la atención de los televidentes, que no pierden detalle y hacen conjeturas acerca de la identidad del posible ganador del concurso. A lo largo de la temporada, los participantes van perfeccionando la imitación de su artista favorito, proceso que hace la tarea de los jurados cada vez más difícil.

Una de las artistas que más ha generado comentarios es la imitadora de Rosalía. Su desempeño ha dividido a los seguidores del programa, pues, mientas unos consideran que ella es la doble perfecta de la intérprete de Saoko, otros aseguran que no tiene ningún parecido. A pesar de los desacuerdos, la joven ha logrado tener los ojos del público encima y, por ende, ha generado curiosidad respecto a su historia de vida.

¿Quién es la joven que imita a Rosalía en ‘Yo me llamo’?

Se trata de Angeline Reyes, nacida el 29 de marzo del 2004, en Cumaná, ciudad de Sucre, estado venezolano. De acuerdo con la información que tiene en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, además de ser cantante, es compositora y modelo. En Venezuela, la joven de 19 años hizo parte de las agrupaciones Destiny y Vgirls.

Recientemente, gracias a una de sus presentaciones, la imitadora de la española ganó 40 millones de pesos. Su victoria generó descontento en varios cibernautas, que dudan de su similitud con la ex de Rauw Alejandro. ‘Yo me llamo Rosalía’ no se queda callada ante las críticas, y en sus redes sociales ha publicado videos para contestarle a sus haters.

En uno de los clips, subido a su cuenta de TikTok, la joven imitadora hace el doblaje de un audio que dice: “Em, si no te gusto, está bien, pero, cuida lo que dices”. En otro replicó el audio de una entrevista de la cantante argentina Nathy Peluso en la que manifiesta: “Me decían que estaba gorda, me decían (...) ¿en dónde está la cámara? (...) la gorda está triunfando, mami”.