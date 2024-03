Ella es Andreina Bravo, la exnovia de Melfi de ‘La casa de los famosos’

Por estos días, una de las noticias más comentadas en la farándula nacional es la evidente cercanía que han tenido Melfi y Nataly Umaña dentro de La casa de los famosos.

La casa de los famosos, Nataly Umaña y Melfi Fotografía por: Instagram @vix

El cantante panameño y la actriz colombiana han desatado una ola de comentarios porque, aunque Melfi está soltero, Nataly no, ella está casada con el actor Alejandro Estrada, razón por la que ha sido fuertemente criticada en redes, pese a que ella aclaró que solamente eran amigos.

¿Melfi utilizó a su exnovia para ganar fama?

Antes de llegar a La casa de los famosos, Miguel Melfi ya había participado en otro reality en Panamá. Se trata de El poder del amor en el 2021, donde ganó junto a Andreina Bravo quien se convirtió en su novia.

Luego de terminar el programa, la pareja terminó, pero algunos medios panameños lo acusaron de “haberla utilizado para ganar fama”.

En una oportunidad, durante una entrevista con Mariela TV, el artista se refirió al tema. “¿Por qué utilizó a Andreina?”, le cuestionó la presentadora.

Inmediatamente, el joven no dudó en defenderse de esas acusaciones. “¿Tú de verdad crees que yo utilicé a Andreina? Quiero que me seas sincera... ¡Obviamente no! (…) ¿Por qué piensan que la utilicé? ¿Qué tenía que haber hecho o a cuánto tenía que haber llegado la relación…? Porque podíamos llevar un año y le terminaba y decían: ‘¡La utilizaste! La utilizaste por un año y te aprovechaste…. Salió tal oportunidad y ¡eso es por Andreina!’. ¡Y las cosas no son así!”, comenzó diciendo.

Luego, aclaró que su amor por ella fue real y que duró lo que tenía que durar. “Yo no la utilicé ni ella tampoco me utilizó a mí. Nosotros sí sentimos lo que sentimos allá. Eso es lo que a mí me molesta de muchos medios acá que han hablado de mí como que: ‘Ay, Miguel la utilizó, él solo quería ganar, solo era el dinero’. ¿Ellos estuvieron conmigo las veces que yo lloré con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que sufrí con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que estuve feliz con ella? (…) Tratan de hacerme mierda con algo que ni siquiera saben y que me parece algo que es muy privado de una persona, que son sus sentimientos”, aseguró.

¿Quién es Andreina Bravo, la exnovia de Melfi?

Al igual que Melfi, Andreina Bravo es cantante. Nació el 11 de septiembre de 1996 en Ecuador, actualmente tiene 28 años y se ha destacado en su país en el género urbano.

En su cuenta de Instagram tiene 1,2 millones de seguidores, con quienes comparte algunos detalles de su vida profesional y personal.