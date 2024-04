Ella es Alejandra Rodríguez, la nueva Miss Universo Buenos Aires. Tiene 60 años

El pasado 21 de abril, Argentina realizó el concurso de belleza Miss Universo Buenos Aires, en el que las mujeres compiten para representar a su país por la corona de Miss Universo que tendrá lugar en Ciudad de México en septiembre de este año.

Te puede interesar: Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Dominica Duque: “es muy guapa”

Alejandra Rodríguez tiene 60 años y asegura no haberse hecho ninguna cirugía. Fotografía por: Redes sociales

Alejandra Rodríguez, una mujer de 60 años, fue quien obtuvo el título, sorprendieron no solo a su país, sino al mundo entero, pues es la primera vez que una mujer de su edad participa en este tipo de concursos: “Fue una decisión bastante meditada, pero gracias a la directora de Miss Universo Buenos Aires (...) decidí presentarme con mis 60 años”, dijo para el canal TN de Argentina.

¿Quién es Alejandra Rodríguez?

La reina de belleza nació en la ciudad de La Plata. Es abogada y periodista de profesión. Para muchos es extraño que una mujer de su edad haya participado en este tipo de realities; sin embargo, Alejandra logró hacerlo gracias a las nuevas reglas del concurso donde se eliminó el límite de edad. Desde su creación en 1958 únicamente aceptaban a mujeres entre los 18 y 28 años. Ahora, el único requisito es ser mayor de edad.

Vea también: Carolina Cruz se molestó con participante del ‘Desafío XX’. ¿Qué pasó?

El próximo 25 de mayo, Rodríguez competirá nuevamente por el título de Miss Universo Argentina. De acuerdo con lo que dijo, su secreto para verse tan joven es llevar una alimentación sana, apoyada del ejercicio. “Cuando uno más grande se pone, hay que cuidarse más para mantenerse. Siempre hice actividad física y traté de comer sano, pero últimamente me empecé a interesar en la alimentación natural”, aseguró.

Alejandra no fue la única con más edad en ir a ese concurso de belleza, otra mujer de 73 años participó y llegó a la final, pero Rodríguez fue quien se llevó el título.

En su faceta como abogada, Alejandra se ha desempeñado como asesora legal en un hospital. En su perfil de LinkedIn dice: “actualmente, me desempeño como abogada en el Área Legal de un Hospital dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y ejerzo la profesión liberal en el ámbito del derecho de familia y civil”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

También ha trabajado como periodista, le gusta la poesía y “la naturaleza, el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas, meditar, los animales”, según la cuenta oficial del certamen.

Sobre su área sentimental, la reina de belleza aseguró que se encuentra soltera. “Es mejor solo que mal acompañado. Me casé hace muchos años, soy divorciada y ahora hace un tiempo, bastante, que no estoy en pareja”, dijo para el medio argentino Rock and Pop.