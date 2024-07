Elizabeth Gutiérrez confiesa que sigue amando a William Levy ¿Volvió con él?

Hace solo cuatro meses Elizabeth Gutiérrez dio a conocer que su relación de 20 años con William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer, había llegado a su fin. En principio, no detalló las razones de la ruptura, pero poco a poco, los medios de comunicación fueron publicando los sucesos que habrían derivado en el rompimiento, que no fue para nada amigable.

Salieron a la luz videos y testimonios de la policía local, que indicaban que antes de que Elizabeth abandonara la casa que compartió con el actor cubano, hubo incidentes de violencia domestica, palabras fuertes, amenazas e incluso, se habló de problemas de alcohol del actor.

Trascendió que William era extremadamente celoso y cuando bebía de más esta conducta aumentaba y llegaba a acusar de relaciones clandestinas inexistentes a Elizabeth.

La situación desembocó en que ella se marchara del hogar junto a su pequeña Kailey de 14 años. El joven Christopher, de 18, también hijo de la pareja se quedó con su padre.

Un nuevo incidente se habría presentado cuando William y su hija discutieron al parecer, porque él tenía una mujer en su casa y no quería que su hija la viera. La policía de Broward, Florida, hizo presencia en el lugar.

También te puede interesar: Elizabeth Gutiérrez perdona por sexta vez a William Levy y cibernautas atacan

Pareciera que ahí terminaba la historia de amor, infidelidad y rupturas de Elizabeth y William, quienes se reconciliaron a lo largo de las dos décadas por seis veces. Generalmente se mencionaba la infidelidad de él con alguna de sus coestrellas, como causa de la ruptura.

Ahora un mensaje inesperado de Elizabeth en sus historias de IG este jueves 25 de julio ha levantado toda clase de conjeturas alrededor de la historia que ella tiene con el padre de sus hijos.

Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy: “Es el hombre que siempre voy a amar”

Para comenzar Gutiérrez aseguró haber reflexionado sobre los hechos. “He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila”, comenzó escribiendo la actriz que confesó seguir manado al actor cubano.

William Levy y Elizabeth junto a sus dos hijos Fotografía por: @christopherlevy

“Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio”, escribió después la también presentadora que dejó sorprendidos a sus followers.

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que a él mismo”, mencionó contradiciendo así lo que se dijo, incluso por ella misma en los meses pasados.

Elizabeth Gutiérrez admite: “no éramos una familia normal”

“Ambos decidimos tener un hogar y como en todos, vivimos momentos buenos y otros no tanto. Siempre tratando e resolver todo entre nosotros. Pero se nos olvidó que no éramos una familia normal y que problemas como cualquier otra tiene, se vuelve titular y hasta objeto de debate... para aquellos que afirman como si vivieran en mi casa, les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para ‘cuidar a su padre’, se quedó porque es su casa, 2. Kailita ama a su papá... sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras, 3. William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia”, puso en una historia siguiente la artista que ya ha levantado, con esta comunicación, una serie de reacciones que la califican como una mujer tóxica, que no ha superado un mal amor. Luego defendió a ultranza a William y su estilo de vida.

“William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia... nuestra vida de pareja es el resultado de dos jóvenes que crecieron en su amor en medio de una carrera que no supimos separar del nombre que crecía con nosotros a nivel profesional y mediático y hoy seguimos aprendiendo, madurando y pagando las consecuencias de la fama a nuestro pesar con algo que debería estar separado para nuestra paz y estabilidad”, escribió la ex de William Levy, que en semanas anteriores había confesado a la policía local, que llegó a su casa, que temía que Levy estuviera ingiriendo sustancias alucinógenas.

“Para finalizar, quiero dejar claro que William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y la familia, es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y para todos los que realmente lo conocemos. Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar a los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y como tal siempre lo voy a defender”, así culminó el inesperado mensaje la actriz mexicana que ahora levanta sospechas sobre una posible reconciliación.

De ser así sería la séptima oportunidad que ella le daría al padre de sus hijos. Recordemos que William por ahora no está en Estados Unidos, ya que se encuentra trabajando en España. Hasta allí llegó hace unos días su hija a acompañarlo. No se ha establecido si William y Levy hablaron telefónicamente y este mensaje hubiera sido la antesala del regreso de la pareja.

Tampoco podemos olvidar que Levy fue muy drástico cuando Gutiérrez sacó a la luz algunos hechos y trascendieron los reportes de la visita de la policía a la casa de ambos y aseguró que no perdonaría a su ex.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento