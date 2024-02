Elianis Garrido defendió a Laura Acuña por bailar como Shakira: “no juzgues”

Las redes sociales se han convertido en el espacio ideal para que muchas personas brinden sus opiniones abiertamente sobre cualquier tema. Los famosos suelen utilizarlas constantemente para contar y mostrar muchos detalles de sus vidas, pero al ser figuras públicas reciben todo tipo de comentarios.

¿Qué pasó con Laura Acuña y Elianis Garrido?

Recientemente, las presentadoras se unieron para hacer un baile junto a la estatua de Shakira en Barranquilla. En el clip, que fue compartido en el perfil de Instagram de las dos, aparecen realizando los pasos de baile que la cantante hace en Hips Don’t Lie.

“Es la primera vez que @lauraacunaayala baila en un video, estaba súper nerviosa, ¿qué tal lo hizo?”, se lee en el post que cuenta con miles de likes y cientos de comentarios. Muchos internautas no dudaron en elogiarlas, pero no faltó el que les vio algún defecto, especialmente a Laura Acuña, quien nunca había aparecido en redes bailando. “A leguas se ve que Elianis no quiso opacar a Laura porque los que la seguimos sabemos la clase de bailarina que es”, “esa Laura no tiene ni sal”, “lo realmente importante no es como lo hicieron, sino lo feliz que fueron”, “las caderas de las dos no mienten. Muy lindas las dos”, “Laura se ve muy tiesa”, “para no ser de la costa, Laura lo hizo muy bien”, “ritmo y sabor no veo por ningún lado. Lo que si llama mucho la atención son las faldas blancas y holgadas”.

Elianis Garrido defendió a Laura Acuña

Luego de recibir algunas críticas, Elianis Garrido no dudó en salir en defensa de su amiga y colega. “Disfruta y si no te gusta pasa de largo. No señales, no juzgues. Disfruta y si no te gusta pasa de largo. ¿Por qué desperdiciar tiempo destilando veneno sobre un contenido que no te suma ni te resta? Tenemos solo una oportunidad de vivir, vivamos, bailemos, amemos, riamos hasta que la panza nos duela desde el agradecimiento, incluso por poder respirar”, dijo la también actriz.

Finalmente, destacó el talento y la actitud de Laura Acuña.”A mí me parece que todos tenemos derecho a bailar, a movernos, desestresarnos, y amo que mis chicas y mis alumnas se atrevan porque la danza se vive con amor... Laura lo hizo increíble”.

¿Cuántos años tiene Laura Acuña?

La presentadora, quien hizo parte de La Voz Kids del año pasado, nació el 15 de junio de 1982 en Bucaramanga, Santander. Actualmente tiene 41 años y es considerada unas de las presentadoras más hermosas del país.