Elianis Garrido confesó su lucha contra el cáncer: “decían que estaba loca”

Elianis Garrido es una de las figuras más populares de la televisión nacional. La barranquillera saltó a la fama tras su participación en el reality de talentos actorales del canal RCN Protagonistas de nuestra tele en el 2012.

Desde entonces, ha ocupado importantes espacios en la pantalla chica del país, como ser presentadora del programa de entretenimiento Lo sé todo y ser parte del elenco de producciones nacionales como La ley del Corazón y Los Morales.

Puedes leer también: Andrea Valdiri reveló la verdad de su supuesto nuevo novio

Elianis Garrido tuvo cáncer en sus ovarios

Recientemente, en una entrevista con el formato de YouTube La sala de Laura Acuña, la costeña reveló que hacia el año 2015 atravesó un fuerte problema se salud. Según recordó, por aquellos días le fue detectado un tumor maligno en uno de sus ovarios.

En ese entonces tenía 27 años, contó, y se adelgazó por la cantidad de tratamientos que le hicieron para combatir la lesión.

“Me operaron de un ovario por una situación muy adversa y después de eso tuve un tratamiento muy agresivo, entonces el otro ovario se me afectó. Tuve una masa maligna, nunca había hablado de eso, pero fue en el 2015, después del ‘reality’. Fue muy difícil, tenía 27 años y me adelgacé mucho y los medios de comunicación, la gente, me trataban mal, que estaba flaca, que estaba loca, que por dietas locas (...) y yo tomando yodo para evitar una quimioterapia”, comenzó diciendo en su dramático relato.

“Además haciéndolo en silencio para que mi familia no se sintiera triste. Fue un proceso muy doloroso y difícil y cinco años después, gloria a Dios, quedé libre de todo”, añadió la conductora de televisión.

Elianis Garrido quiere ser mamá: esto dijo

La confesión llegó tras hablar de su interés de convertirse en madre. Según comentó, como consecuencia de esa masa en su cuerpo, ha sido difícil concebir un bebé, sin embargo, mencionó que se ha estado sometiendo a procedimientos que le permitan a su cuerpo gestar. Recalcó que de la mano de su esposo, Álvaro Navarro, quiere recibir a un nuevo integrante en su familia en un corto plazo de tiempo

Te puede interesar: Kika Nieto enfrenta difícil momento y pide ayuda a sus fanáticos

Mencionó que ahora entrara en un tratamiento que dura entre un año y 18 meses, y que espera, para el 2025, recibir la noticia de que se convertirá en mamá. Comentó que es una mujer de fe, y que para ella Dios es quien tiene la última palabra en lo que respecta a su deseo de querer tener un hijo.

“Si él (Dios) desea que yo sea mamá, así va a pasar, y si él tiene en mi plan que no lo sea, también lo voy a aceptar con amor (...) quizá la misión mía en el mundo sea otra”, detalló.