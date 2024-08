El video de Yeni Ariza por el que ‘Los Patojos’ recibieron fuertes críticas

La muerte de Yeni Ariza, madre de los creadores de contenido conocidos como ‘Los Patojos’, ha dividido opiniones a través de redes sociales, entre otras razones, por las publicaciones que uno de sus hijos ha hecho desde que dio a conocer la noticia.

“Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, pero apareció muerta ¡Me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió! No sabemos cómo o qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano a decirme que murió ¿Por qué, Dios?, ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está”, dijo Andrés Ortiz entre lágrimas.

Las críticas a ‘Los Patojos’ tras la muerte de su mamá

En medio del dolor y las dudas por las que atraviesan los Ortiz Ariza tras este trágico suceso, fuertes cuestionamientos surgieron entre los comentarios que algunos usuarios han hecho en las publicaciones de la familia.

Las opiniones se dividieron todavía más cuando Andrés Ortiz se paró frente a la vivienda donde fue encontrada su mamá, en el municipio de Jesús María (Santander), y grabó el momento en que las autoridades retiraron el cuerpo sin vida de Yeni Ariza.

“Este es su último video, mamá”, se escucha decir al mayor de ‘Los Patojos’ en las imágenes que compartió por medio de Facebook y que desataron una ola de críticas en su contra. No obstante, hay quienes los respaldan y defienden la idea de que “cada quien lleva su duelo como mejor le parece”.

¿De qué murió la mamá de ‘Los Patojos’?

De acuerdo con el primer informe que entregaron las autoridades, cuando llegaron a hacer el levantamiento encontraron a Yeni Ariza “suspendida de una viga”, así como una carta en la que, supuestamente, se despide de su familia y les pide perdón por lo ocurrido. Razón por la cual una de las principales hipótesis del caso es suicidio.

A pesar de lo expuesto anteriormente, Gildardo Ortiz (pareja de Yeni) y su hijo Andrés manifestaron dudas sobre la conclusión de que la mujer se haya quitado la vida. Además, pidieron a las autoridades que el caso no quede en la impunidad.

Así entonces, la muerte de la mamá de ‘Los Patojos’ continúa siendo tema de investigación y se espera que pronto haya nueva información por parte de las autoridades correspondientes.