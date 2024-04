El príncipe Harry se aleja, aún más, de Inglaterra. ¿Qué hizo?

El autoexiliado Príncipe Harry, miembro de la casa real británica y quinto en la línea de sucesión al trono, ha fijado oficialmente su residencia legal en Estados Unidos. Aunque el duque de Sussex habría informado del cambio de residencia a Companies House en Londres en junio del año pasado, hasta ahora se conoció la noticia.

Con esta decisión, el hijo menor del rey Carlos III, quien vive con su esposa Megan Markle y sus dos hijos en Montecito, California, desde el 2020 luego de apartarse voluntariamente de sus funciones en la Corona, renunció oficialmente a su residencia en el Reino Unido.

Según las fechas conocidas, Harry hizo el tramite de cambio de residencia el 29 de junio, el mismo día en que su padre le pidió que abandonara Frogmore Cottage en Windsor, la casa que la reina Isabel II le entregó como regalo de bodas. Esta petición de Carlos III habría sido como respuesta a la publicación de Spare, libro de memorias donde el príncipe critica a su padre y a la reina Camilla, su esposa,.

El cambio de dirección fue presentado para Travalyst, empresa dirigida por el Príncipe Harry, “una iniciativa global con la ambición de cambiar el impacto de los viajes para siempre”, como se describe a su misma. Esta noticia coincide con la presión para que se haga pública la solicitud de visa de Harry. La Heritage Foundation, un grupo conservador en Washington, demandó al Departamento de Seguridad Nacional para acceder a la información y determinar si el duque de Sussex mintió sobre el consumo de drogas, como acepta en su libro Spare, lo que sería motivo de deportación.

Se rumoro con insistencia que Harry estaría más cerca de su padre, pero esta noticia parece desmentir los rumores de reconciliación permanente. Fotografía por: Getty

Harry, ¿Ciudadano estadounidense?

El cambio de residencia puede ser interpretado como un nuevo paso para acceder, en un futuro, a la ciudadanía estadunidense, como afirmaron analistas, en especial por las declaraciones del príncipe, que afirmó sobre su vida en California, “Es asombroso. Amo todos los días”.

Te puede interesar: Meghan Markle habría sido infiel al príncipe Harry. Aún no lo superan. ¿Con quién?

Sin embargo, puede que no sea un proceso fácil para el hermano menor de William, pues está la posibilidad que deba renunciar a sus títulos reales para obtener la ciudadanía. El esposo de Meghan, manejando el tema muy sutilmente y sin comprometerse, afirmó a Good Morning América en febrero: “La ciudadanía estadounidense es un pensamiento que se me ha pasado por la cabeza. Pero ciertamente no es algo que sea una alta prioridad para mí en este momento”.

Finalmente, como nada está escrito, Harry dejó la puerta abierta con el siguiente comentario: “El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y es un lugar en el que quiero que se sientan como en casa, tanto como donde viven en este momento, en Estados Unidos”.