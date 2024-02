El presentador Adrián Magnoli padece serios problemas de salud: “No tengo movilidad”

Adrián Magnoli es un presentador de noticias deportivas que, en la actualidad, trabaja junto a Tito Puccetti en DirectTV. Además, hay quienes lo recuerdan por su etapa como futbolista y entrenador.

Sin embargo, lejos de los medios de entretenimiento por los que suele expresarse, en horas recientes el argentino se pronunció a través de sus redes sociales sobre una situación que dejó alarmados a sus amigos y seguidores.

¿Qué le pasó al presentador Adrián Magnoli?

En la tarde del 22 de febrero, el antiguo locutor de RCN Radio compartió una fotografía desde una sala de urgencias, pero lo que más llamó la atención fue la descripción del posteo.

“Por favor, ayuda”, escribió el comunicador, quien etiquetó a su entidad promotora de salud (EPS) en la publicación a la que reaccionaron preocupados Iván Lalinde, César Mora, Flavia Dos Santos, Julieta Piñeres, entre otros.

Ante la alerta que generó, Adrián Magnoli entregó un nuevo reporte de salud en la mañana del 23 de febrero. En este, agradeció a los que están atentos a su evolución y explicó la razón por la cual pedía ayuda.

“Unas palabras de agradecimiento a todos porque se han portado de una manera increíble. Ya está todo habilitado para mi operación, entonces quería tranquilizarlos. Gracias a Sanitas, a la Clínica del Country y a esos amigos que movieron todo para que el proceso se pudiera destrabar y yo pueda ser operado mañana”, comentó.

Por último, Adrián Magnoli habló del problema de salud que lo tiene internado en la clínica y que lo llevará al quirófano en las próximas horas.

“Estoy bien, como me ven, pero no tengo movilidad de las piernas para abajo. Tengo un problema por una hernia en la columna, entre la cuarta y la quinta, entonces me operan mañana en la Clínica del Country. Va todo bien por el momento, en manos de Dios y en las oraciones de todos ustedes. Gracias a todos por la gente que se preocupó y se ocupó de mí”, concluyó.

¿Quién es Adrián Magnoli?

Nació hace 64 años en Buenos Aires, Argentina, y como gran parte de los niños de ese país soñaba con ganarse la vida jugando al fútbol. Por esa razón, entrenó con esmero e hizo parte de las divisiones menores del Club Atlético Huracán, así como de un preseleccionado para la selección sub-15 de su país.

Posteriormente, se entrenó con el Club Ferro Carril Oeste, lo que abrió paso a su debut en tercera división con el Club Defensor del Belgrano. Hasta que Boca Juniors lo fichó y se volvió integrante de la nómina principal del equipo profesional.

Infortunadamente, los sueños de Adrián Magnoli como jugador no duraron mucho tiempo, pues a los 23 años tuvo que retirarse por una grave lesión de rodilla. Además, fue técnico de un equipo de fútbol en Colombia.

El ingreso del argentino a los medios de comunicación se dio en 2014, cuando se convirtió en presentador del Noticiero CM&, informativo del que luego se convirtió en director de deportes. También trabajó en Telecafé y RCN Radio.