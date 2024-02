El picante mensaje de Camilo a Evaluna que impactó a sus fans: “Diablos, señorito”

Camilo y Evaluna se han convertido en una de la pareja más querida del mundo del espectáculo nacional e internacional. Los cantantes tienen una sólida relación desde el 2015, año el que comenzaron su noviazgo. El 8 de febrero del 2020 decidieron sellar su amor ante los ojos de Dios tras casarse en una romántica ceremonia en la que estuvieron sus familiares y más queridos amigos.

La historia de amor de Camilo y Evaluna

Casi dos años después de su boda, en octubre del 2021, los artistas informaron que estaban a la espera de su primer bebé, una niña que llevaría el nombre de Índigo. La pequeña nació el 6 abril del 2022, y llenó de alegría al matrimonio que, desde antes de casarse, soñaba con tener una gran familia. Este año, de hecho, se ha venido rumorando que la venezolana se encuentra a la espera de un segundo bebé, noticia que confirmó la revista Hola! pero que la familia Echeverry Montaner no ha afirmado ni desmentido.

Puedes leer también: Ganador de ‘La voz kids’ acusó a su padre de abandonarlo y huir con su premio

Recientemente, el colombiano generó risas en sus seguidores al escribir un picante mensaje en las redes sociales de su esposa. La hija menor de Ricardo Montaner posteó, en su cuenta de Instagram, un video exclusivo de un especial momento de su luna de miel con el padre de su primogénita. En el clip, aparecen ambos, en una tina, jugando con espuma.

El picante mensaje de Camilo a Evaluna Montaner en San Valentín

“Enamorada de ti cada día más. Cómo me gusta celebrar el día del amor todos los días contigo. Te amo, Camilo”, escribió ella. “Si esa bañera hablara… aajajajaa mentira. Te amo”, contestó él.

Las palabras del ganador de El Factor Xs generó decenas de comentarios de personas que aseguraron que no esperaban un mensaje de esa índole. “Diablos, señorito”, “JAJAJAJAJAJ, escupí medio almuerzo con este comentario JAJAJAJA”, “Son lo mejor”, “Pero Camiiiiiiiii”, “Camilo, Camiiilooooo, no conocia esa parte tuya. Ok no, que bello amooorr”, redactaron algunos internautas.

Te puede interesar: Karol G lanzó ‘Contigo’, esta es la letra completa de la canción

Evaluna no fue la única que dedicó un mensaje de San Valentín a Camilo. Él no se quedó atrás y redactó un mensaje al lado de otro video exclusivo de su luna de miel, en donde aparecían divirtiéndose en el mar con una mantarraya. “Encontramos un disco duro con videos que no habíamos visto de nuestra luna de miel. Qué mejor día que hoy pa parcharnos a editar estoo. ¿Qué dices, Evaluna?”, manifestó.