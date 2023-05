El participante del ‘Desafío’ y la presentadora que se casaron y tienen tres hijos

Cada temporada del Desafío ha quedado en el corazón y la mente de miles de televidentes. En el reality de Caracol Televisión, los participantes no solo se destacan por sus habilidades físicas, sino también, por los lazos de amistad que generan durante el tiempo que están en la competencia. Incluso, hay unos que han sido recordados por ciertas diferencias que vivieron en la convivencia.

Gabriela Tafur y Andrea Serna, presentadoras de el 'Desafío The Box' Fotografía por: Redes sociales Instagram Gabriela Tafur

En varias de las ediciones que han sido emitidas a lo largo de los años, también ha habido espacio para el amor. Algunos participantes han terminado juntos como pareja.

Rochi Stevenson y Alfredo Varela: así comenzó su historia de amor

La presentadora de Día a Día y el político y Profesional en Negocios Internacionales, se conocieron en el Desafío 2006: la guerra de los estratos, mientras él competía y ella de desempeñaba como corresponsal de Caracol Noticias, en ese entonces. En esa temporada, él se coronó como el ganador.

Todo comenzó cuando Rochi en el reality cuando ella tenía que entrevistarlo para hacer sus informes. En una oportunidad, se rumoró que Alfredo se iba a casar con otra participante, así que la cartagenera tuvo que llamarlo para verificar esa información antes de dar a conocer la noticia. “Él había sido el ganador y yo era la corresponsal del noticiero, entonces me tocó entrevistarlo… Luego, una compañera de trabajo llegó diciendo que él se iba a casar con ‘Pirula’, otra participante de su año, y me pusieron nuevamente a llamarlo para confirmar la noticia…”, dijo en una oportunidad la comunicadora en El Heraldo. Luego de eso, comenzaron a hablar más seguido hasta que, finalmente, en el 2007, se hicieron novios y un año después, llegaron al altar.

Rochi vivía en Bogotá, pero decidió mudarse a Barranquilla para apostarle a la familia, pese a las críticas que recibió. “Tomé esa decisión por creer en el amor y en la familia. Me vine a Barranquilla sin conocer la ciudad y a nadie, solo la familia de Alfredo y sin trabajo porque renuncié al noticiero para formar mi hogar. Fue una decisión que en ese momento muchos, de pronto, me la juzgaron, pero que hoy en día me siento feliz de haberla tomado porque uno tiene que apostarle a la familia sin duda”, dijo.

¿Cuántos hijos tienen Rochi Stevenson y Alfredo Varela?

Fruto del amor de la presentadora y el político, han nacido tres hijos: Alfredo, Esteban y Mariana. En el 2010, luego del nacimiento de su primogénito regresó a la televisión como corresponsal de Día a Día desde Barranquilla, un trabajo ideal porque también podía dedicarle tiempo a su bebé.

Después llegaron sus dos hijos y para ella ha sido importante darles ejemplo a los niños para que sean grandes personas. “Lo que más me importa es que ellos tengan claro cuáles son las prioridades en la vida. Una vida donde los valores son lo más importante. Trato de enseñarles a mis hijos que la prioridad es la vida misma y no lo material”.

El nacimiento de su hija Mariana lo considera un milagro pues semanas antes de enterarse que estaba embarazada, tuvo que someterse a una cirugía por unos quistes en los ovarios. En el 2016 fue a cubrir la Copa América Centenario en Estados Unidos cuando le comenzaron los síntomas, aunque, inicialmente, ella creyó que se trataba de las secuelas del procedimiento quirúrgico que le había realizado.

En complicidad con su amiga y colega Marina Granziera, decidió no decirle nada a sus jefes. “Yo no lo podía creer. Estaba en plena Copa América que, además, era un trajín porque era por distintas ciudades de Estados Unidos y yo no podía venir a decirle a Caracol que estaba embarazada porque no quería ser un peso, estando allá uno tiene que servir para todo así que le pedí a Marina que no dijera nada y solo le conté a mi esposo y a mi ginecólogo”.

Cuando volvió a Colombia se enteró que tenía dos meses de embarazo. “Mariana tenía que venir a este mundo porque además me tomé una cantidad de pastillas porque pensaba que era un malestar post operación y me preocupé, pero gracias a Dios nada le hizo daño y aquí está”.