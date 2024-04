El papá de Pedro Fernández reapareció para suplicarle perdón. Lee la triste razón

En un relato que parece de película, Pedrito Fernández, un niño de 7 años a quien le gustaba cantar, tuvo la oportunidad de conocer antes de su show en un palenque en Guadalajara a su ídolo Vicente Fernández, a quien oía por la radio y nunca había visto en fotos o televisión. Muy aplomado, cantó dos canciones y recibió un ‘no´ de su héroe. “Cantas bien, pero esta noche no vas cantar, mejor los espero mañana en mi granja para platicar. Así empezó la historia”, recordó Pedro Fernández en entrevista con la periodista Pati Chapoy.

El nombre real de Pedro Fernández es José Martín Cuevas. Nació en Guadalajara hace 54 años. Fotografía por: INSTAGAM DEL ARTISTA

Lo que fue el comienzo de una exitosa carrera como actor y cantante, que llevó al niño al estrellato con la película La niña de la mochila azul, fue también el inicio de una etapa familiar complicada, donde sintió abandono de su familia, al punto que viajaba únicamente con su manager o personal de la disquera a las diferentes giras. “Me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo a los 8 años solo y sin embargo eso fue lo que sucedió”, comentó el cantante. En la entrevista recordó como a los 8 años, estuvo en España durante 2 semanas y en este tiempo lloraba todas las noches.

Fernández afirmó que de pequeño no tuvo una cercanía con sus padres, aunque vivió con ellos hasta los 15 años, cuando viajó a Ciudad de México, tomando distancia desde entonces con la familia. “El tener más hermanos, no sé si fue justificación o no, pero fue como que “tenemos que ver a los otros””. Su abuelo materno asumió un rol fundamental. “Como lo he dicho en otras ocasiones y no me cansaré de decirlo, es mi padre en muchos sentidos, mi consejero, mi mejor apoyo en todos los sentidos… viajó muchos años conmigo, se convirtió en mi manager, mi mejor amigo, mi mejor consejero”.

Padre de Pedrito Fernández pide perdón

Luego de esta entrevista, José Luis Cuevas, padre del cantante y actor, publicó en su cuenta de TikTok un video pidiendo perdón a su hijo. “Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos. Te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento”.

Con voz compungida, el hombre también expresó: “Espero que un día estas palabras te muevan, te acaricie un poquito tu corazón y me des la oportunidad de poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo”. Terminó su mensaje pidiendo una oportunidad para encontrarse. “Si tú estás de acuerdo que un día puedas escucharme personalmente, qué bueno, aquí estoy para ti. Ojalá que me perdones. Te quiero mucho, cuídate mucho, que Dios te cobije siempre. Te amo hijo”.

Tras esta comunicación pública de su padre, Pedro Fernández no ha entregado declaraciones al respecto, aunque en la entrevista con Pati Chapoy fue claro. “Soy feliz y agradecido que las cosas hayan sido así, ya que pude disfrutar de mi abuelo como ninguno de sus nietos”.