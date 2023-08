¿El noviazgo de Jhonny Rivera y Jenny López es falso? Esto dijo el artista

Al igual que la relación de Alina Lozano con Jim Velásquez, la de Jhonny Rivera con Jenny López también ha dado mucho de qué hablar. Los artistas se convirtieron en tendencia desde la semana pasada cuando confirmaron que tenían una relación sentimental.

Jhonny Rivera y su novia Jenny López. Fotografía por: Instagram Jhonny Rivera

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos del cantante, pues desde hace muchos años no se dejaba ver junto a una pareja. Muchos pensaban que estaba soltero, e incluso, hay quienes creían que, supuestamente, era homosexual.

Jhonny Rivera y Jenny López: ¿un amor por estrategia?

Ha pasado solo una semana desde que los cantantes de música popular hicieron pública su relación, pero muchos de sus seguidores no creen que sea de verdad, sino que, por el contrario, piensan que podría tratarse de una estrategia de marketing por el lanzamiento de alguna canción o para subir seguidores en sus redes.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, el intérprete de Siga bebiendo respondió varias inquietudes de sus fanáticos. Una de las cosas que le escribieron fue: “¿la relación con Jenny es ficticia, cierto? No te veo enamorado”. Sobre eso, aseguró que no está dentro de sus planes publicar tantas cosas en sus redes para que vean que sí están enamorados: “yo les dije desde un principio que yo no iba a salir aquí besándome con ella, porque también tengo que respetar a todos esos seguidores que tengo ahí, que ven eso mal. No tengo que estar aquí abrazándola en mis redes sociales. Hay momentos donde estoy solo con ella y puedo expresarme”.

De igual manera, fue claro en afirmar que no se trata de ninguna estrategia y que su relación es completamente cierta. “No, no es estrategia, si fuera estrategia pues lo hubiera utilizado en el lanzamiento de ‘Te amo en silencio’, porque hubiera sido una bomba total, pero no, no es estrategia. Tuvimos el engagement tan alto que hubiera sido un hit, pero no. Me hubiera servido mucho si así fuera”.

¿Por qué Jhonny Rivera no publica fotos con su novia Jenny López?

Para muchos internautas es un poco extraño que el cantante no publique contenido con su novia, pese a que ya lo hicieron oficial. “Ella se avergüenza de ti”, le escribió un seguidor. Jhonny explicó que por ahora no lo hacen por respeto a todas las personas que no ven con buenos ojos su relación por la gran diferencia de edad. “La verdad no creo, porque ella no me lo ha demostrado. Al contrario, ella se siente bien, sube sus fotos a sus estados de WhatsApp y todo eso. Pero en nuestras redes pues, obviamente lo haremos, pero más adelantico. Ahorita la gente todavía está asimilando, entonces seguramente más adelante lo haremos”.

