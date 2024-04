Nataly Umaña publicó enigmático mensaje. Dicen que ya olvidó a Alejandro Estrada

Luego de romper ante las cámaras del canal RCN, Nataly Umaña y Alejandro Estrada tomaron rumbos diferentes. El cucuteño entró a competir en la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, mientras que la tolimense salió de La casa de los famosos y se fue a México por un periodo de tiempo indeterminado.

Justamente, desde ese país la actriz compartió un mensaje que no pasó desapercibido entre su curiosa y numerosa comunidad de seguidores.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada el día que rompieron en plena emisión de 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué dijo Nataly Umaña y por qué dicen que es para Alejandro Estrada?

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de 41 años se dedicó a mostrar los detalles de su viaje al país manito y en la tarde del 25 de abril no fue diferente, pues aprovechó un momento de relajación que tuvo para hacer una corta reflexión en la que el agua fue protagonista.

Sin embargo, hay quienes consideran que las palabras de Nataly Umaña son también un mensaje indirecto para Alejandro Estrada, con quien tuvo un matrimonio de 12 años.

“El agua fluye con una elegancia natural, adaptándose a cualquier forma que encuentre en su camino. Su suave movimiento refleja la armonía y la libertad, recordándonos la importancia de fluir con la vida, adaptándonos a los cambios y encontrando siempre un camino hacia la calma”, escribió como descripción en el posteo.

”Tú sigue adelante y sé feliz porque nadie más conoce tu camino. Yo también lo hice y no me arrepiento”, “lo más bonito es reencontrarse con uno mismo y hacer lo que se te antoje con tu libertad”, “disfruta este momento de darte amor y estar sola” y “ambos se dedicaron a continuar sin hacerle daño al otro y por eso los admiro”, fueron algunos de los comentarios que recibió Umaña en dicha publicación.

¿Alejandro Estrada perdonará infidelidad de Nataly Umaña?

En una charla con 15 Minutos, Estrada respondió a todos aquellos que esperan una posible reconciliación, incluida la actriz tolimense, quien le fue infiel con Miguel Melfi en La casa de los famosos.

De acuerdo con el reconocido actor y empresario, su intención por ahora es alejarse completamente de Nataly Umaña, por lo que una segunda oportunidad no es posible ahora. Además, reiteró que quiere el divorcio y no hay vuelta de hoja.

“La verdad, ahora no podría. No sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar (...) Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada. Espero cerrar el ciclo con ella y, si me preguntas, sí me quiero separar legalmente porque creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”, concluyó Alejandro Estrada.