El mensaje de Carmen Villalobos que, dicen, es para su fallecido exsuegro

Sebastián Caicedo ha vivido días difíciles. El 2 de noviembre, el actor paisa comunicó, a través de sus redes sociales, que Mauro Caicedo, su padre, había fallecido. Con un corto mensaje y una galería de tres fotografías, reveló que su progenitor había partido del mundo terrenal. Los comentarios de la publicación que hizo el también empresario acerca del triste suceso se llenaron de mensajes de amor y consuelo dedicados al artista y a su familia.

Aunque se desconoce con exactitud la causa del deceso, sí se sabe que el padre del caleño padecía de Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

También puedes leer: Sandra Hernández, de ‘A corazón abierto’, contó por qué dejó la actuación

Recientemente llamó la atención de los seguidores del emprendedor, que su exesposa, la actriz reconocida Carmen Villalobos, habría redactado un mensaje, al parecer, refiriéndose al fallecimiento de su exsuegro. Aunque no mencionó literalmente a Sebastián y a su papá, sí escribió que había pasado por días llenos de mil emociones y sentimientos.

La barranquillera, que estuvo en una relación con Caicedo durante más de 13 años, destacó que había estado desaparecida de redes sociales, precisamente, por la cantidad de situaciones que modificaron su estado de ánimo en repetidas ocasiones.

Seguidores de Carmen Villalobos aseguran que la actriz barranquillera dedicó un emotivo mensaje al padre de su expareja, Sebastián Caicedo. Fotografía por: @Sebastiancaicedo

¿Qué dijo Carmen Villalobos?

“Oigan yo sé que estoy desaparecidísima, pero es que esta semana han pasado demasiadas cosas, ha sido una montaña rusa de una cantidad de cosas que ni siquiera les puedo contar (...) Ha pasado de todo, de verdad, han sido cosas buenas, cosas no tan buenas, rabias, alegrías, tristezas, felicidad, decepción, estrellones. Y tú dices, miércoles, pero qué está pasando esta semana, qué es esto, pero, como siempre, asumiendo cada cosa que llega en la vida ya sea buena o no tan buena, de la mejor manera porque siempre les he dicho que la actitud es lo más importante al momento de recibir esas cosas”, manifestó.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños cuenta cuando conoció a Michael Jackson

¿Quién era el papá de Sebastián Caicedo?

El papá de Sebastián era abogado, y según contó el artista en una entrevista concedida a Bravíssimo hace un tiempo, un fanático de los negocios, por lo que también fue empresario. “Él es mi mano derecha en todo eso, él es como esa conciencia, peleamos, me regaña, yo soy súper terco, pero siempre termino escuchándolo porque es una persona muy sabia, una persona con mucha experiencia y lo quiero muchísimo”.