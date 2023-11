El exsacerdote Alberto Linero enterneció las redes bailando salsa con su esposa

Luego de ejercer como sacerdote durante alrededor de 25 años, el padre Alberto Linero presentó su renuncia al sacerdocio en el 2018. Las teorías acerca de su decisión fueron muchas, sin embargo, la más popular hacía referencia a que el samario se habría enamorado. En diferentes entrevistas, el exreligioso de 55 años mencionó que múltiples circunstancias que lo llevaron a esa determinación y que le había costado casi un año tomar la decisión.

“Así como un día sentí que podía ejercer el ministerio, un día sentí que no podía ejercerlo, lo llamé al celular, me dio una cita y conversamos un rato largo (...) Lo hablamos varias veces, durante un año lo hablamos, hasta que me dijo ‘Alberto lo que tú quieras, porque el Dios que yo conozco en Jesús de Nazaret es un Dios que respeta libertades, es un Dios que te quiere feliz pase lo que pase, es un Dios que te quiere lleno de vida siempre (...) Yo no me salí porque estuviera enamorado, yo no me salí porque estuviera aburrido, yo no me salí porque no tuviera posibilidades, yo dejé de ejercer porque entendí que la vida me pedía otras cosas en ese momento y que mi corazón me pedía otras cosas”, comentó a mediados de este año en una entrevista con Tropicana.

Alberto Linero bailó ‘pegadito’ con su esposa

Linero, que es recordado por su popular expresión ‘tú sabes’ y por la presencia en Día a Día, programa matutino del canal Caracol, contó, a principios de este año, que se había casado con su novia, la empresaria María Alcira Matallana. Desde entonces, a pesar de seguir manteniendo bajo reserva su relación, ha usado sus redes sociales para entregar algunos detalles de su romance y para hablar de la mejor manera en que una relación en pareja puede ser llevada.

Recientemente Linero publicó un video donde dejó ver la forma en la que disfruta del baile con su pareja. Al ritmo de Idilio, canción de Willie Colón, mencionó que no hay que dejar morir la emoción de los pequeños detalles y, mucho menos, dejar que la monotonía consuma el amor. “Cuál canción insignia de tu relación de pareja? Alcy, de lo mejor que me pasa es bailar contigo. Esa es una metáfora de lo que hacemos en la vida. Bailar con los que amamos nos motiva a ser felices”, escribió.

“En las relaciones de pareja es fundamental la ternura. No dejes que la rutina les quite ternura. No dejes que la rutina se lleve las expresiones, las caricias que le hacen sentir a tu hombre, a tu mujer, a tu pareja, que es importante para ti, que la admiras, que lo admiras”, mencionó.