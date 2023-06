Fotos: él es el actor que fue esposo de Alina Lozano. También es menor que ella

Por estos días, una de las noticias que ha sido tendencia en el mundo de la farándula en Colombia, ha sido el compromiso de la actriz Alina Lozano con su novio Jim Velásquez.

Alina Lozano le dio el sí a Jim Velásquez tras la propuesta de matrimonio en el programa Bravíssimo de City Tv. Fotografía por: Twitter

En un principio se creía que el romance era ficticio porque los actores comenzaron haciendo videos relacionados con situaciones cotidianas de una mamá y un hijo; luego se enfocaron en retratar la cotidianidad de una pareja hasta que, finalmente, confirmaron que se habían enamorado. La noticia ha tomado por sorpresa a muchos seguidores, por la gran diferencia de edad que existe entre los dos. Alina es 30 años mayor que él.

Alina Lozano fue esposa de Mijail Mulkay

Antes de Jim Velásquez, la recordada ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso, sostuvo otras relaciones sentimentales con otros actores: Álvaro Rodríguez, Enrique Carriazo y Mijail Mulkay. Con este último, tuvo a su hijo Samuel, quien actualmente tiene 16 años.

El actor cubano es cinco años menor que Alina. Actualmente él tiene 49 y ella 54. La relación se desarrolló entre los años 2005 y 2008, después de que el cubano se separara de su primera esposa, la también actriz Jacqueline Arenal.

Cuando Samuel, el hijo que Alina y Mijail tuvieron en común, tenía año y medio, la pareja se separó. En una entrevista que dio meses después la actriz para El Tiempo, explicó cómo enfrentó ese momento: “pasé por todo y me lo permití. Al principio, desorden emocional. Es más difícil despedirse de la relación cuando ha sido buena, con un hijo a bordo, con proyectos interesantes de trabajo, con pasión, con alegría y repentinamente esa persona decide que no quiere continuar, uno queda muy desconcertado ¿Qué pasa?, se pregunta uno. Él siempre fue muy abierto a que siguiéramos comunicándonos, sobre todo por el niño, pero yo tomé la decisión de darme un tiempo para equilibrarme, por restauración personal. Su prioridad es restablecer la comunicación para seguir siendo padre del niño, aseguró.

¿Quién es Mijail Mulkay, el exesposo de Alina Lozano?

Mijail Mulkay Bordón es un actor nacido en Cuba, La Habana, quien llegó a Colombia cuando realizó el casting de Los Reyes, para el canal RCN, aunque no fue seleccionado. Entre las producciones de las que ha hecho parte, se encuentran: La mujer en el espejo, La quiero a morir, Los caballeros las prefieren brutas, Casa de reinas, La ley del corazón, Nadie me quita lo bailao, etc. Luego de su divorcio de Alina Lozano, fue pareja de la también actriz Majida Issa, de quien se separó en el 2012.