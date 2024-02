Él es Julián Edelman, el guapo deportista con quien Shakira tendría una relación

La vida sentimental de Shakira es uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales. Desde que se separó de Piqué ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres; sin embargo, todo se ha tratado de falsos rumores, pues la barranquillera ha dejado claro que está enfocada en su carrera musical y en sus hijos.

Te puede interesar: Shakira y Piqué: se filtró el mensaje que habrían intercambiado en sus cumpleaños

Shakira EFE/Julio Muñoz Fotografía por: Julio Muñoz

Sus fanáticos y múltiples periodistas y paparazzis le han seguido los pasos a la cantante y bailarina, pues cada vez que sale a algún evento público o privado, en lo primero que se fijan es si va sola o acompañada.

¿Shakira tiene nuevo novio?

En las últimas horas, surgieron algunos rumores en redes sociales que apuntan a que Shakira tendría un nuevo amor. Los comentarios salieron a la luz luego que se conociera que la artista pasó su cumpleaños número 47 al lado del exjugador de la NFL, Julián Edelman.

En sus redes sociales mostró una fotografía de la fiesta que tuvo la barranquillera en Miami, donde vive junto a sus hijos Milan y Sasha luego de abandonar Barcelona, la ciudad donde vivió con Piqué.

En el post que realizó la cantante, se observan a varios de sus amigos, entre ellos, Prince Royce. Sus seguidores no pasaron desapercibidas las imágenes, y por supuesto, no dudaron en dejar sus comentarios: “Shaki mija linda, el Edelman está como bueno, ¿no? ¿Tú qué piensas?”, “tú más que nadie mereces ser feliz”, “esa sonrisa no te la borra nadie”, “me encantaría verlos juntos”, “hacen una hermosa pareja”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Shakira está embarazada?

Desde hace varios meses se viene rumorando que Shakira, supuestamente, estaría embarazada. De hecho, en redes sociales han salido imágenes donde muestran a la barranquillera con una pronunciada barriguita, sin embargo, todo se ha tratado de montajes que han generado confusión entre algunos internautas.

Shakira niega nueva acusación de fraude fiscal

Una vez más, la artista colombiana está en el ojo público por el supuesto fraude fiscal por el que ha sido acusada desde hace varios meses. En noviembre del año pasado aceptó pagar una multa de 7,8 millones de euros, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria de España, para evitar ir a prisión, por defraudar14,5 millones de euros entre el 2012 y el 2014.

Hoy se volvió a llevar a cabo un nuevo juicio en su contra, y según informó el diario El País, la barranquillera se declaró inocente de haber defraudado seis millones de euros en el 2018, afirmando que su intención nunca fue engañar a la Hacienda española y que siempre ha seguido las instrucciones de sus asesores fiscales.