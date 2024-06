Él es Elkin, el hijo de Frank Solano de ‘La Red’. Pocos conocían su existencia

El pasado domingo, se celebró el Día del Padre en Colombia. A través de las redes sociales, miles de personas presumieron la existencia de sus progenitores.

Frank Solano. Fotografía por: Leonardo Sánchez

En La Red, de Caracol Televisión, la fecha no pasó desapercibida. La producción quiso sorprender a Carlos Giraldo y Frank Solano, los únicos padres del programa, aunque muchos televidentes y usuarios en redes sociales desconocían que los presentadores tuvieron hijos hace muchos años.

¿Quién es el hijo de Frank Solano?

Carlos Vargas le hizo entrega a Frank Solano de un regalo por el Día del Padre. Al destaparlo, el presentador quedó sorprendido, pues era un portarretrato de una foto suya con su hijo Elkin.

Su amigo y compañero Carlos Vargas le preguntó: “¿qué significa para ti Elkin Darío?”. El guajiro respondió: “significa… Cómo será que es el heredero, cómo será que todo está a nombre de él. Que es a la única persona que le consulto si le gusta o no le gusta algo en mi vida. Significa todo, pero la libertad… Yo voy a la mía. Un día le dije: ¿Tú no vas a comprar un apartamento? Ajuíciate. Y me dice: los hijos de los ricos no compramos casa, las heredamos”, dijo.

Aunque el presentador ha sido muy reservado con su vida privada, en sus redes sociales reposan algunas fotografías donde aparecen juntos. De hecho, Solano también es abuelo de una niña, a quien también ha presumido un par de veces en su Instagram.

Los internautas han comentado las imágenes, resaltando que Elkin se parece a su papá Frank Solano. “Tu hijo es sencillamente bello”, “son hermosos”, “Frank me caes bien, no sabía que tenías un hijo”, “bellos los Solano”, “Elkin excelente persona, te felicito por el hijo que tienes Frank”.

Aunque se desconoce cuántos años tiene y a qué se dedica Elkin, Frank Solano se mostró orgulloso de ser padre, una faceta poco conocida por muchos de sus seguidores.

¿Qué profesión tiene Frank Solano?

Aunque el guajiro es reconocido por ser el presentador de La Red, su área profesional ha generado bastante curiosidad en sus seguidores. En una oportunidad, Solano reveló los estudios que tiene. “Lo que casi nadie sabe de mí es que estudié Arquitectura y me especialicé en Diseño Urbano en la universidad Nacional de Colombia. Además, tengo el grado de Magister en Gestión cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lo otro que poco saben es que llevo más de 30 años estudiando el Tarot”.