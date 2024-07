Él es el nuevo periodista de ‘Noticias Caracol’, quien reemplazó a Jullieth Cano

Esta semana, Julietth Cano, periodista de Noticias Caracol, quien se desempeñaba como corresponsal en Cúcuta, Norte de Santander, sorprendió a los televidentes y usuarios en redes sociales con su renuncia al informativo.

La comunicadora llevaba siete años trabajando como corresponsal de esa zona del país y gracias a su profesionalismo para contar las noticias más importantes, se ganó el cariño y el respeto de miles de televidentes e internautas, quienes día a día seguían de cerca su trabajo.

Richard Eduardo es el nuevo periodista de ‘Noticias Caracol’

A través de redes sociales, se conoció la identidad del nuevo periodista del informativo de Caracol Televisión, quien llega como reemplazo de Jullieth Cano. Se trata de Richard Eduardo, un periodista de Caracol Radio, quien, a través de sus redes sociales, expresó su emoción por ser parte de esa casa televisiva.

“Es oficial. Soy el nuevo corresponsal de Noticias Caracol en Norte de Santander, gratitud por aquellos que me han apoyado”, escribió en su cuenta de Instagram donde tiene 3.405 seguidores, quienes lo felicitaron por este nuevo reto profesional.

A través de las historias de Instagram, Jullieth Cano se refirió al ingreso de su amigo y colega a Noticias Caracol. “Es una decisión que tomé hace una semana y había mucha gente que quería soltar la sopa de una vez, entonces todavía nosotros no queríamos hacerlo público... Si querían saber quién estará al frente de Noticias Caracol en Norte de Santander, es mi vecino, mi colega”, dijo, a lo que Richard respondió: “yo no quería hacerlo público, yo le dije a ella ‘todavía no, espérese’”.

¿Quién es Richard Eduardo, nuevo periodista de ‘Noticias Caracol’?

De acuerdo con lo que contó Cano, Richard era quien le ayudaba a grabar sus informes en la época de pandemia por el covid.19. Richard cuenta con experiencia en televisión en el Canal Tro, el canal regional de Santander, así como también se ha desempeñado como periodista de Caracol Radio.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en sus redes sociales, el periodista es amante al ejercicio, los viajes y, además, dejó en evidencia que sostiene una amistad con Jullieth Cano desde hace varios años.