¿Quién es el esposo de Sandra Muñoz de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Desde su estreno, La casa de los famosos Colombia se ha convertido en una de las producciones más comentadas y vistas de la televisión nacional; pues noche a noche, los colombianos a través de sus redes sociales manifiestan su punto de vista respecto a las diversas situaciones que suceden entre los participantes.

Sandra Muñoz de La casa de los famosos Colombia dónde ha trabajado

Sandra Muñoz es una reconocida actriz colombiana que ha participado en varios proyectos audiovisuales como: O todos en la cama, Paraíso tropical, Reto 4 elementos, La isla de los famosos (2044) y Mundos opuestos (2012), por tan solo mencionar algunos.

Canción de Karen Sevillano a Sandra Muñoz

Sandra Muñoz ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días por una particular improvisación que hizo Karen Sevillano sobre la pareja sentimental de la actriz. Todo empezó cuando Muñoz le contó a Johana Velandia, cuando aún seguía en el reality show del Canal RCN que, días antes de ingresar al programa de televisión, había tomado la decisión de regresar con su pareja.

“Yo cuando acepté esto estaba mal, separada. Y yo dije: No, me voy pa’ allá cuatro meses y ya. Definitivamente, esto se rompe y se va pa’ (…) Yo le dije a él que iba a participar en La Casa de los Famosos (…) es que nosotros volvimos el 13 de enero y yo entré acá el 8 de febrero. Pero él no sabía nada de esto”, aseguró la actriz.

Cabe mencionar que, horas después de la conversión, los participantes de La casa de los famosos Colombia asumieron un reto en el que debieron poner a prueba su capacidad de improvisación; sin embargo, la vallecaucana Karen Sevillano no dudo en sacarle provecho a la situación mencionada y salió con unas rimas bastante ocurrentes basadas en la vida amorosa de Sandra Muñoz, pues cabe destacar que, no tardo mucho tiempo para que todos los habitantes de la casa se enteraran.

“Sandra quiere saber si el marido tiene moza. Y el marido con la moza en la casa está goza y goza”, cantó la creadora de contenido; ocurrencia que logró desatar risas entre sus compañeros. Cabe mencionar que, la improvisación logró causar el mismo impacto en los televidentes, tanto así que, a través de sus redes sociales, no dudaron en convertirla en tendencia.

¿Quién es el marido de Sandra Muñoz?

Sandra Muñoz ha publicado varias fotos con su actual esposo, pero no se conoce su nombre ni a qué se dedica. La actriz ha publicado fotografías, incluso videos, en los que aparecen juntos, pero no deja ver la cara de él, sino solo la sonrisa o pocas partes de su rostro; hecho que ha impedido que sus seguidores conozcan realmente quién es el misterioso hombre que conquistó su corazón.