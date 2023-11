Él es el esposo italiano de Andrea Guzmán: llevan más de 20 años juntos

Andrea Guzmán está al aire en la pantalla chica con Girlesa Gómez, la tía del ciclista Rigoberto Urán, en la novela Rigo. La artista de 46 años, es reconocida por los televidentes por roles como el de Yadira del Pilar Pacheco Pataquiva, en Pedro, el escamoso (2001), como Graciela Blanco, en La Gloria de Lucho (2019), y Mireya Salazar, en Dejémonos de Vargas (2022).

La artista y también empresaria compagina su vida profesional con su matrimonio. Se casó el 10 de marzo del 2007 con el italiano llamado Paolo Miscia, padre de sus dos hijas, Micaela y Martina.

¿Quién es el esposo de Andrea Guzmán?

El italiano Paolo Miscia es egresado de la carrera de Negocios y Economía Empresarial y fue, durante varios años, vicepresidente de Mercadeo del canal Caracol y Kantar Media. Se desempeña en el sector de marketing digital y análisis de audiencias. Así mismo, es fundador y CEO de Vertimedios.

¿Cómo conoció Andrea Guzmán a su esposo?

Según comentó en una entrevista con Bravíssimo, lo suyo fue flechazo en una playa en el Caribe. Inicialmente, la relación se complicó por diferencias de tiempo y distancia, pues mientras ella empezaba a grabar Pedro, el escamoso, él vivía en Italia, su tierra natal. “Fue amor a primera vista. Me encantó al principio y quedé enamoradísima”, dijo Guzmán en una entrevista.

“Él es el marido perfecto. Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil (...) alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, contó en su conversación con Marcelo Cezán y Mónica Molano.

Reveló que lo único que cambiaría de su pareja es su talento para el baile, pues, según dijo entre risas, no tiene el sabor latino.