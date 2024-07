Él es el doble de Miguel Varoni, Pedro Coral en ‘Pedro el escamoso’: “¿para qué?”

Pedro el escamoso 2 ha cautivado a la audiencia colombiana con la continuación de la historia de Pedro Coral Tavera, interpretado por Miguel Varoni.

En esta oportunidad, la trama se remonta a lo que sucede 20 años después. Pedrito Coral Jr, el único hijo del protagonista, ya es un empresario de clase alta, muy exitoso, que ahora lucha por darle a su papá el lugar al que pertenece dentro de su vida.

Te puede interesar: ‘Pedro el escamoso 2′: ella será el nuevo amor de Pedro Coral ¿Y la Doctora Paula?

Sin embargo, no ha sido nada fácil. El reencuentro de padre e hijo estuvo marcado por varios pormenores que terminaron afectado aún más su relación; no obstante, ambos luchan por sanar el pasado y vivir una nueva realidad juntos.

'Pedro el escamoso 2' Fotografía por: Disney +

¿Quién es el doble de Pedro Coral en ‘Pedro el escamoso 2′?

En las últimas horas, Caracol Televisión publicó un video en sus redes sociales mostrando un detrás de cámaras de la grabación de una escena de la producción.

Lo que llamó la atención de los internautas es que, Miguel Varoni, aparece enseñándole a actuar a un hombre como Pedro Coral, lo que significó que se trata de un doble, quien lo apoya en algunas escenas en las que él no puede estar.

“¡Más escamoso, papá!”: ¿Cómo es ser el doble de Pedro? Nos infiltramos en los vestidores de #PedroElEscamoso mientras se preparaban para grabar uno de los videos promocionales de la producción. ¡Así se ven los ensayos!”, se lee en la publicación.

Aunque se desconoce la identidad del actor que hace del doble de Pedro Coral, se observa que está personificado como él: con su típica cabellera larga, un traje especial, que utiliza el personaje para cuando hace los domicilios en moto para la empresa de la doctora Fernanda y Pedrito Coral Jr.

Aunque el video fue bien recibido por la mayoría de los internautas, no faltaron aquellas personas que dejaron múltiples críticas, afirmando que no es necesario que el actor tenga un doble.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Y doble para usar casco y caminar uhhh”, “¿ y para qué la necesidad de un doble?”, “¿y mientras le explicaba al doble cómo caminar no era mejor que el grabara la escena?”, “qué bobada... ¿un doble?, no entendí”, “¿y para qué necesita un doble? ¿Caminar era una escena de riesgo?”, “menos mal utilizó un doble, podría haber arruinado en esa escena de riesgo su divino rostro”, “¿un doble? ¿Para las escenas en la motico?, porque no encuentro otra explicación”, comentaron.