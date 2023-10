Él es el actor de ‘Betty La Fea’ que tiene nacionalidad británica, ¿lo conoces?

Yo soy Betty, la fea, una de las novelas colombianas más famosas del mundo, tendrá, 20 años después de la primera emisión, su segunda temporada. En medio de la emoción de los seguidores por la llegada de la producción, han salido a relucir datos curiosos de varios de los actores que harán parte de la nueva entrega de la historia creada por Fernando Gaitán.

Recientemente, Ricardo Vélez, el actor que le dio vida a Mario Calderón, el mejor amigo de Armando Mendoza, el presidente de Ecomoda, se convirtió en noticia. Su aparición en el primer avance de la segunda temporada de la telenovela, hizo que los seguidores de la producción hablaran del gran cambio físico que ha tenido en estas dos décadas.

Pero sus fanáticos no se han referido únicamente a su apariencia, pues varios detalles de su vida se convirtieron en tema de conversación. Los fanáticos de ‘Betty’ se sorprendieron al conocer que Vélez no es colombiano. El incorregible casanova de la empresa de los Mendoza y los Valencia nació en Londres, el 6 de octubre de 1963. El actor de 59 años es hijo de padres colombianos, aunque sus raíces son también europeas. En la capital británica logró trabajar para producciones de la BBC.

A propósito del tema de la Visa/ Reino Unido, de la cantidad de datos no importantes que acumulo en mi cabeza está que Ricardo Vélez (Mario Calderón) es Colombo-Británico. pic.twitter.com/7bl2CKa0OC — Duque de Otranto (@CamilusOctavius) October 18, 2022

Ricardo Vélez abandonó las matemáticas por la actuación

La historia del actor tiene varias particularidades. Por ejemplo, como lo ha dicho en diferentes medios de comunicación, hace muchos años era amante de los números. En los años 80, de hecho, según relató, representó a Colombia en unas olimpiadas internacionales de la materia y fue profesor de álgebra.

“Yo me encontré que tenía talento para las matemáticas desde el colegio. Mi madre era una matemática impresionante y mi padre era ingeniero. Sí, las matemáticas estaban por todos lados en la casa. Me iba bien en la escuela, no estudiaba (...) Yo estudiaba en la universidad y enseñaba en mi escuela. A los niños solo hay que motivarlos a que las matemáticas no son malas ni difíciles, todo lo contrario, son apasionantes”, contó en una charla con el programa En las mañanas con Uno.

En una charla que sostuvo con su colega Jorge Enrique Abello contó que abandonó las matemáticas cuando descubrió su amor por las tablas. En algún momento de su vida, para no dejar los números de lado, estudió ambas carreras al tiempo, sin embargo, finalmente se fue por la actuación. “Tenía una pata en las matemáticas y otra en la actuación (...) Estuve en la carrera de matemáticas, pero no la terminé porque deserté y me fui a la escuela de arte dramático”, le contó a su colega.