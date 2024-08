Él es Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal. ¿Por qué está preso?

Aunque el caso de la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández, su mamá, estaba casi resuelto, pues, la Fiscalía había declarado culpable a Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, por lo que había sido condenado a 55 años y tres meses de cárcel por el doble homicidio, el pasado domingo la historia dio un giro luego de ser revelado un video de 47 segundos de lo que habrían sido los últimos momentos con vida del estilista de varias famosas colombianas.

Aunque en el clip Mauricio confiesa que fue él quien acabó con la vida de su mamá y posteriormente él mismo se había enterrado cuchillos en su abdomen, las investigaciones apuntan a que los hechos no se habrían dado precisamente de esa manera como se muestra. De acuerdo con lo que han dicho varios expertos y autoridades competentes para el caso, en efecto, se habría tratado de un doble homicidio. Una tercera persona habría obligado al peluquero a grabar ese video para desviar la verdadera historia.

¿Cómo murió Mauricio Leal?

Desde el momento en el que los cuerpos de Mauricio Leal y Marleny Hernández fueron analizados por Medicina Legal y todos los entes de control encargados, fueron saliendo a la luz diferentes detalles sobre la forma en que ocurrió el crimen.

En su momento, la Fiscalía señaló que había encontrado en el cuarto del estilista una caja de unas pastillas de zopiclona. Un fármaco utilizado para manejar problemas de insomnio crónico. Mario Burgos, el fiscal de caso en un principio, señaló en una de las primeras audiencias a Jhonier Leal como el autor del crimen: “colocaste a tu hermano en un estado de indefensión flagrante, dándole a ingerir más de nueve pastillas de zopiclona. Utilizaste sevicia, realizaste varios golpes antes de introducirle el cuchillo. Por tal motivo, a ti, Jhonier, se te predica que eres imputable. Sabías que cometer esas conductas está prohibido por la ley. Más de nueve pastillas de zopiclona, imagínate eso. ¿Sería él capaz de haber ido hasta la cocina, buscar un cuchillo y enterrárselo? La respuesta es, técnicamente, negativa”.

¿Quién es Carlos Andrés García, el hermano de Mauricio Leal?

Cuando comenzaron las investigaciones, se conoció que Mauricio y Jhonier tenían un hermano llamado Carlos Andrés García, quien también era hijo de Marleny Hernández.

En el 2023, el medio hermano de los estilistas fue señalado como posible sospechoso del asesinato de su hermano y su madre, de acuerdo con Francisca Teresa Muñoz, una mujer cercana a la familia de las víctimas. “Antes de morir ellos, hablé como cuatro o tres meses antes con ella y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘O me das plata o te secuestro a Mauro’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro”, aseguró. Sin embargo, luego de varias investigaciones no encontraron pruebas para imputarlo.

¿Por qué está preso Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal?

Lo que se ha podido conocer es que el medio hermano de los estilistas paga una condena de 15 años en la cárcel de Jamundí por presunto abuso sexual a una menor de 14 años.

Estando en el centro penitenciario, García fue entrevistado por Los Informantes, donde señaló que también sospechaba de su hermano Jhonier. “Cuando le marqué a mi hermano Yhonier, yo ya desesperado, las palabras tranquilamente de Yhonier fueron ‘sí, mi mamá y mi hermano están muertos’. Yo que me daba golpes con las paredes en la habitación donde yo vivo y Yhonier en una tranquilidad, con una frescura. No sé si de pronto Yhonier le cogió de pronto rencor a mi hermano, a mi mamá porque era todo Mauricio, Mauricio. En las entrevistas que yo he visto que le han hecho por televisión es como si nada, fresco”, contó.