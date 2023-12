Él es Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gómez

Selena Gómez es una de las personalidades más importantes de Hollywood y del mundo del espectáculo internacional. Tras su paso por Disney, siendo apenas una niña, y luego de haber interpretado a Gianna en la serie infantil Barney y sus amigos, la texana construyó su carrera, no solo en la música, sino también en la actuación.

La tormentosa relación de Selena Gómez y Justin Bieber

Además de ser una de las personas más seguidas en Instagram, su nombre se convirtió en tendencia internacional en el 2011, cuando se le vio saliendo con Justin Bieber, uno de los cantantes revelación de la época. El noviazgo, que Selena negó en un principio, pues argumentaba que el canadiense era solo su amigo, se convirtió en uno de los más polémicos de la farándula, debido a sus constantes ires y venires, que duraron hasta el 2018, cuando el tormentoso romance finalizó oficialmente.

Luego de dedicatorias de canciones, del surgimiento de rumores de la expareja y de los nuevos amores que llegaron a sus vidas, la prensa y sus seguidores no dejaron de hablar de ellos, al punto que la también empresaria, en su documental Selena Gomez: My Mind & Me, publicado en el 2022, señaló haberse sentido ‘perseguida’.

“Todo era demasiado público (...) Me sentí perseguida por una relación pasada que nadie quería dejar atrás. Luego, simplemente, lo superé y ya no tuve miedo (...) Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, manifestó.

Justin Bieber se casó con Hailey Baldwin

En la actualidad, Justin Bieber está casado con la modelo Hailey Baldwin. La pareja, que se casó por lo civil en el 2018, contrajo matrimonio religioso en una boda exclusiva y lujosa, celebrada en Montage Palmetto Bluff, en septiembre del 2019.

El nuevo novio de Selena Gómez

Selena Gómez, por su parte, impactó hace días al revelar que estaba en una relación con el músico Benny Blanco, algo que se rumoraba hace meses. “Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado”, comentó la cantante de 31 años al confirmar su romance con el productor musical de 35.

¿Quién es Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gómez?

Benjamin Joseph Levin, nombre de pila de Benny, nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia. A su nombre hay trabajos musicales como Circus de Britney Spears, Hot N’ Cold de Katy Perry y Moves Like Jagger, de Maroon 5. Así mismo, colaboró con Selena Gómez, Tainy y J Balvin en la canción I Can’t Get Enough.