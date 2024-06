Él es Alberto Araujo Perdomo, papá de Silvy Araujo. Un importante empresario

El pasado fin de semana se convirtió en tendencia el matrimonio de Silvy Araújo, una reconocida creadora de contenido fitness, quien “botó la casa por la ventana” en una lujosa ceremonia para unir su vida ante Dios con su ahora esposo Felipe Pino.

Te puede interesar: ¿Quién es el esposo de Silvy Araujo? Él es Felipe Pino, la pareja de la influencer

Silvy Araújo. Fotografía por: Instagram

La fiesta fue “ostentosa”, así la describieron múltiples internautas en las redes sociales, donde no dudaron en dejar sus comentarios. “Esa no fue la boda del año, sino del siglo”, “quisiera saber el presupuesto de esa boda para saber cuánto me gastaré en la mía”, “conclusión de la boda de Silvy: A uno no lo han querido es nada”, “todo fue espectacular”, “cuánto gastó en semejante celebración”, “de película esa boda”, “como en un cuento de hadas”, “es hermosa la decoración, mejor dicho, todo les quedó hermoso”, “la boda más espectacular del año”.

¿Quién es el papá de Silvy Araújo?

La entrenadora personal de varias figuras del espectáculo como Antonela Roccuzzo, llegó a la iglesia tomada del brazo de su padre, Alberto Araújo Perdomo.

De acuerdo con lo que se pudo conocer, el progenitor de Silvy pertenece a una de las familias más poderosas de Cartagena. El abuelo de la influenciadora es Alberto Araújo Merlano, un reconocido empresario de negocios de finca raíz, hoteles como Capilla del Mar, Las Américas y Las Américas Golden Tower, en Ciudad de Panamá, según afirmó la Fundación Geniales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tras la muerte de Araújo Merlano, en el 2018, el papá de Silvy fue quien asumió la responsabilidad de varios de esos negocios, junto a sus demás hermanos. De igual manera, la familia Araújo cuenta con lujosas propiedades en Estados Unidos, agencias inmobiliarias, constructoras y especializadas en contratos públicos y privados.

Según se ha rumorado en redes sociales, la boda de la creadora de contenido habría superado los 200 millones de pesos, gastos que, supuestamente, fueron cubiertos por su padre.

Papá de ‘Silvy’ Araújo tuvo un hijo con la actriz Katherine Porto

Alberto Araújo se casó con Elizabeth Diezgranados, madre de la influenciadora. Sin embargo, después de un tiempo se separaron. Más adelante, el empresario conoció a la actriz Katherine Porto, con quien tuvo un hijo a quien llamaron Alejandro Araújo Porto.

De acuerdo con lo que contó la actriz en una oportunidad, debido a la crisis económica que atravesó en un momento de su vida, su hijo estaba viviendo las consecuencias.

Vea también: Silvy Araújo: estatura, edad, a qué se dedica y más de la influencer recién casada

Debido a eso, Alberto Araújo, padre de ‘Silvy’ Araújo, le quitó la custodia del niño y se lo llevó a vivir con él. “Me acuerdo de que no estaba siendo buena mamá, y el papá de mi hijo me dijo: ‘Me lo voy a traer a España para mantenerlo’. Él sabía y tenía claro que el castigo más grande que me iba a dar en la vida por haberlo abandonado a él era quitándome o que yo más amaba en la vida. Siempre me amenazaba con eso y lo hizo, me lo quitó porque él tenía para mantenerlo y darle todo lo mejor”, contó en una entrevista para el podcast Vos Podés, de Tatiana Franko.