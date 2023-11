El emotivo mensaje de Karol G a Anahí: “Te acordaste de mí”

RBD cerró el pasado sábado 4 de noviembre su gira en Colombia, aquella que tuvo cuatro fechas en Medellín. Los conciertos, que estuvieron llenos, hicieron que los seguidores de la banda vivieran inolvidables momentos y recordaran su infancia y adolescencia. Aunque todo en las presentaciones de los mexicanos resultó bien, los fanáticos se quedaron con las ganas de ver a Karol G. ¿Por qué?

Es de recordar que fue a mediados del 2022 cuando Anahí apareció, de sorpresa, en un concierto de la ‘Bichota’, luego de que la colombiana la invitara a cantar Sálvame, icónica canción de RBD, con ella. En aquel momento, la artista, oriunda de Medellín, comentó que era fanática de la recordada Mia Colucci de la serie Rebelde, y que era para ella un honor que la actriz hubiera aceptado su invitación para cantar en la Arena Ciudad de México, tras 11 años fuera de los escenarios.

“Sí, todavía estoy llorando. No había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que, aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también. Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía, la mía. Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y especial”, manifestó, en su momento, la paisa.

Karol G ayudó a que RBD hiciera cuatro fechas en Colombia

Cuando RBD anunció que volvería a los escenarios para hacer una gira de despedida, la intérprete de Tus gafitas comentó que haría un par de llamadas para que Colombia estuviera dentro de la lista de países que el grupo visitaría. Efectivamente, tiempo después, la banda anunció no solo una, sino cuatro fechas en la capital antioqueña.

El homenaje de Anahí a Karol G

En medio de uno de los conciertos, Anahí sorprendió a Karol G usando una camiseta, tipo vestido, de color rosa, en la que se leía un mensaje, compuesto con letras brillantes, que decía ‘Team Bichota’ (Equipo bichota en español).

El público enloqueció al ver la prenda de Anahí. Los gritos de los fanáticos se hicieron más fuertes al asumir que, a lo mejor, la colombiana saldría a cantar al escenario del Atanasio Girardot, pero, eso nunca pasó. Sin embargo, Anahí mencionó su nombre y aseguró que “amor con amor se paga”.

Conmovida, la colombiana no dudó en dedicarle un mensaje de agradecimiento a la mexicana en sus redes. “En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida (...) Saber que a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora. No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”, escribió en su cuenta de Instagram.