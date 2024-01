Diego Daza es un reconocido cantante de música vallenata que, tras su celebración de Año Nuevo, ha recibido fuertes críticas por lo visto en un video que él mismo compartió en su cuenta de Instagram.

El cantante Diego Daza es blanco de críticas por uso indiscriminado de pólvora Fotografía por: Instagram Diego Daza

¿Qué pasó con Diego Daza?

El valduparense publicó un video en el que se le ve manipular un artefacto similar a un arma, pero que estaba cargado de pólvora. Esto lo usó para disparar bengalas de colores en medio de un conjunto residencial.

“En mis próximos shows ¡Prepárense!”, fue la descripción que el músico dio a su publicación.

Fueron un par de minutos los que Diego Daza duró saltando de alegría, mientras usaba el mecanismo pirotécnico. Sin embargo, la comunidad internauta no pasó desapercibido el festejo y fueron cientos de críticas las que le llovieron por el uso irresponsable de pólvora.

“Se nota que no tienes perros ni pensaste en las mascotas de tus vecinos”, “hemos visto las consecuencias de la pirotecnia en animales y seguimos con el mismo comportamiento, ¿quiénes son los que no razonan entonces?” y “debería ser multado porque, por ley, se supone que el uso de pólvora solo es para expertos”, fueron algunos de los mensajes que recibió el artista, aunque por ahora no ha respondido a ninguno de estos ni se ha pronunciado públicamente.

Las consecuencias de la pólvora en animales

En una reciente declaración, Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que los infartos, náuseas, pánico, lesiones, desorientación y quemaduras, son algunas de las consecuencias que sufren perros, gatos y otros animales por el uso de pólvora.

“La quema de pólvora de manera indiscriminada termina por afectar a los seres sintientes. Cada año conocemos muchas historias, donde perros y gatos al escuchar las explosiones, salen corriendo, son atropellados y hasta se infartan. En el caso de las aves, se desorientan, se estrellan y hasta pierden sus huevos”, explicó.

Julio Oyola, médico veterinario y coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Antioquia, aseguró que las aves también son vulnerables ante el uso de pólvora, pues “tienen siete o diez veces más desarrollados sus oídos a comparación al de los seres humanos, por lo que es común que se desorienten, colisiones y en ciertos casos abandonen sus nidos”.