El cambio de look extremo de Peso Pluma: en redes sociales se preguntan qué le pasó

Un día antes de la celebración de San Valentín, el pasado 13 de febrero, se desató una inmensa polémica alrededor de la relación amorosa que compartían Nicki Nicole y Peso Pluma. Gracias a videos que circularon a través de redes sociales, se supo que el cantante mexicano le habría sido infiel a su entonces pareja.

En los registros audiovisuales se vio al ‘doble P’ compartiendo con una misteriosa mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego de haber asistido al Super Bowl, evento deportivo celebrado el 12 de febrero.

Momentos después de que los registros se hicieran virales en internet, la cantante argentina escribió un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram para relatar que, al igual que la mayoría de personas, se había enterado del engaño del mexicano gracias a las grabaciones.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven de 23 años.

Peso Pluma se pintó el pelo y las cejas de azul

Tras el escándalo, comenzaron a surgir rumores de que, supuestamente, el intérprete de Lady Gaga estaba internado en un centro de rehabilitación. El tema, sin embargo, fue desmentido por Peso, quien para los días de la noticia anunció el lanzamiento de su gira de conciertos Éxodo.

Ahora, ha llamado la atención su cambio de look, aquel que lució en las fotografías del anuncio del videoclip de La People II. En las imágenes aparece son su cabello pintado de azul y con sus cejas teñidas de la misma manera. Su estilo generó todo tipo de comentarios, entre negativos y positivos.

“Novio, ¿qué te hiciste?”, “¿Qué pedo con ese pelo, Hassan?”, “Abuelo pluma”, “Qué feo”, “Perdón gente, se me escapó mi pitufo”, “No mames, hermoso”, “Volvió el rey”, “Uy no, ya van a venir las viejas de 40 pa’ arriba a criticar, mejor cuiden a sus hijos”, “Hasann con el pelo azul es otro pedo”, “larga vida, mi niño”, “Nuevo himno, la rompieron”, “Peso pluma, el más duro del regional mexicano”, “Ay mamá, nunca decepciones, siempre corridones viejo”, se lee en la sección de comentarios.