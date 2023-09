El actor Tommy Vásquez pide ayuda tras ser víctima de robo: “Me tienen jodido”

Tommy Vásquez es un actor colombiano que ha participado en varias telenovelas y series de televisión, tanto en su país natal como en México y Estados Unidos.

Uno de los papeles más reconocidos del bogotano es el de Álvaro José Pérez, alias ‘El Tijeras’, un sicario y narcotraficante que trabaja para el cartel de los Casillas en la exitosa producción El Señor de los Cielos. Por este personaje, ganó un premio Sol de Oro y otro Tu Mundo, ambos en 2015.

Tommy Vásquez también es famoso por su personaje de Fabio Urrea en Escobar: el patrón del mal, serie inspirada en el desaparecido Pablo Escobar Gaviria. Además, ha hecho parte de elencos en otras producciones, como Dora, la celadora, La traición, La quiero a morir, El Capo, La Mariposa, entre otras.

¿Qué pasó con Tommy Vásquez?

De acuerdo con lo que contó el actor en un video compartido en Instagram, fue víctima de un robo en la ciudad de Bogotá, más exactamente en el barrio La Castellana, el pasado 22 de septiembre.

Todo ocurrió luego de dejar su carro en un parqueadero, donde pensó que estaría a salvo. Sin embargo, la sorpresa se la llevó cuando regresó por su vehículo y varias de sus pertenencias ya no estaban allí.

“Fui víctima de un asalto frente al Teatro La Castellana, en un parqueadero donde desocuparon mi carro y se llevaron muchas pertenencias, pero lo que más me importa es una de mis herramientas de trabajo: una MacBook (computador) que ya está viejita, es lenta y tiene unos stickers en la carcasa. Allí tengo una información muy valiosa para mí, puesto que en los últimos años he estado escribiendo y no tenía un back up (copia de respaldo) muy reciente de varias; por eso es tan muy valiosa esa información para mí. El computador no vale mucho, la verdad, pero pues no tenerlo sí me jode bastante la vida”, explicó Tommy Vásquez, quien fue pareja de la actriz Caterin Escobar durante más de 10 años y tuvo un hijo llamado Matías.

Por último, el actor hizo una especial solicitud a su comunidad de seguidores, a quienes le pidió ayuda con cualquier información que puedan brindarle al respecto, así como con la difusión que puedan hacer de su publicación.

“Si usted ha visto este computador, llegó a sus manos por alguna razón o ha visto que lo están vendiendo en algún lugar, por favor ayúdeme a encontrarlo que yo trataré de recompensarlo de la mejor manera que sea posible ¡Me tienen jodido y no saben cuánto!”, concluyó Vásquez.