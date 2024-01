El accidente de J Balvin haciendo jet ski con Maluma. ¿Qué le pasó?

J Balvin y Maluma se encuentran en las que son, probablemente, las mejores etapas de sus vidas. Mientras que José se encuentra en una estable relación con Valentina Ferrer, criando a su hijo, Río; Juan Luis se encuentra a la espera de su hija París, quien nacerá en marzo como fruto del amor que comparte con su novia, Susana Gómez.

Recientemente, los dos reguetoneros han estado haciendo promoción en conjunto de su música, pues están a tan solo días de estrenar una canción en colaboración llamada Gafas negras, tema que estará disponible en todas las plataformas de streaming desde el 25 de enero.

J Balvin perdió su celular haciendo Jet Ski

Los nacidos en Medellín han aprovechado para pasar tiempo juntos y hacer diferentes actividades, entre ellas, jet ski. A pesar de que se divirtieron, hubo un detalle que hizo que el plan no terminara del todo bien. El encargado de contar lo ocurrido fue el intérprete de Ginza, a través de su cuenta de Instagram.

En las historias de esa red social, Balvin contó que por culpa de Maluma había perdido su celular.

“Recuperé mi celular, bueno, no lo recuperé, me tocó comprar otro. La historia es así: me iba a montar a un (...) mejor dicho, es culpa de Maluma que se montó al jet ski, y yo, por pasarme de puesto, se cayó (el celular) y me quedé cuatro, tres días sin celular, pero ya. Por si alguien me buscó por ahí, ya estoy. Los amo”, mencionó.

Luego de referirse al tema, el cantante hizo una reflexión de inicio de año con sus seguidores. “Los amo. Un abrazo muy grande. Espero que esta año lo disfruten muchísimo, que hagan los cambios que sienten que tienen que hacer (...) hagan lo que los hace felices”, dijo.

J Balvin estará en Coachella

A través del perfil de su Instagram, J Balvin manifestó su felicidad al ver confirmada su presencia en el festival de música Coachella. “En este 2024 estoy en Coachella, estoy con los pelos de punta. ¿Qué les puedo decir? Espero lo mejor los amo mucho”, mencionó el artista de 38 años.

El colombiano estará presentándose en el evento el domingo 14 de abril, el mismo día en el que están programados artistas como Doja Cat, Lil Yatchy, Dj Snake, Bebe Rexha, LATIN MAFIA, Carín León, entre otros.